Most dől el, milyen ítéletet hoznak a nagy hitelminősítők Magyarországról: Kármán András élete vizsgája előtt áll – előre szólt az elemző, az új hiánycél nem lesz elég

A költségvetési hiány körüli vita új szakaszba lépett, miután a Pénzügyminisztérium közzétette a 2026-os büdzsé átvilágításának eredményeit. A tárca szerint az örökölt pálya jóval kedvezőtlenebb annál, mint amivel a korábbi költségvetés számolt, ugyanakkor az új hiánycél kijelölése előtt a piacok számára nemcsak a számok, hanem a mögöttük álló intézkedések is meghatározók lesznek.

A 2026-os költségvetést még 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal fogadta el az Országgyűlés / Fotó: Anna Linda Knoll / shutterstock

A jelenlegi adatok alapján a 7,5 százalékos hiánypálya reális lehet, ugyanakkor ennél is fontosabb lesz, hogy a kormány milyen hiteles intézkedésekkel kívánja elérni az augusztus végére ígért új hiánycélt – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Az idei költségvetést még 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal fogadta el az Országgyűlés, azonban az új kormány átvilágítása alapján intézkedések nélkül a deficit a GDP 8,3 százalékára emelkedett volna. A minisztérium szerint az Európai Unióval kötött megállapodás, valamint az eddig meghozott kormányzati intézkedések ezt 7,5 százalékra mérséklik, az új hiánycélt pedig augusztus végén ismertetik.

A 7,5 százalékos hiány nem tűnik irreálisnak

Molnár Dániel szerint a Pénzügyminisztérium által közölt hiánypálya a jelenlegi adatok alapján megalapozottnak tekinthető.

Arra emlékeztetett, hogy a költségvetési törvény eredetileg 3,7 százalékos hiánycélt tartalmazott, amelyet a korábbi kormányzat később 5 százalékra módosított. Azóta azonban a gazdasági folyamatok – például a közel-keleti konfliktusok hatásai –, valamint a költségvetési intézkedések miatt ez a cél sem látszik tarthatónak.

Az elemző felidézte, hogy az első negyedévben az ESA-szemléletű hiány 9 százalékon alakult, miközben a Magyar Nemzeti Bank júniusi inflációs jelentése az idei év egészére 6,5 százalékos ESA-hiányt vetített előre.

Összességében a 7,5 százalékos hiányvárakozás az adatok alapján reális lehet, ugyanakkor inkább pesszimistának tekinthető, figyelembe véve az egyszeri intézkedések év eleji koncentrálódását

– mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Pénzügyminisztérium kezeli a költségvetést, ezért a tárcának van a legátfogóbb rálátása a mögöttes folyamatokra és az államháztartás részletes adataira.