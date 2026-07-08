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költségvetés
GDP
euróövezet

Kegyetlen választás előtt áll Magyar Péter: vagy a hiány nő, vagy az ígéretek sérülnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter első költségvetése egyszerre jelent gazdasági és politikai erőpróbát: a kormánynak úgy kell csökkentenie az Európai Unióban várhatóan legmagasabb költségvetési hiányt, hogy közben ne adja fel a választási ígéreteit és megőrizze népszerűségét. Az augusztus végéig elkészülő költségvetés a kabinet fiskális hitelességének első valódi tesztje lesz, miközben az elemzők szerint fájdalmas megszorítások nélkül az euró bevezetésének célja is távolabb kerülhet.
VG
2026.07.08, 15:09

Magyar Péter miniszterelnök első jelentős hitelességi próbájával néz szembe, mivel a kormány augusztus végéig benyújtandó költségvetésének egyszerre kell visszafognia az állami kiadásokat és teljesítenie azokat a választási ígéreteket, amelyek hozzájárultak Orbán Viktor fölötti elsöprő választási győzelméhez – írja a Reuters.

Nehéz döntések előtt Magyar Péter első költségvetése összeállításakor
Nehéz döntések előtt Magyar Péter első költségvetése összeállításakor/Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Nehéz döntések előtt áll Magyar Péter első költségvetése összeállításakor

Magyar Péter az áprilisi választáson váltotta le Orbán Viktort, többek között azzal az ígérettel, hogy felszabadítja a Magyarországnak járó, milliárdos eurós nagyságrendű uniós forrásokat, valamint az országot az euró bevezetésének irányába tereli. A győzelem óta a hazai részvénypiacok erősödtek, a forint Közép-Európa legjobban teljesítő devizájává vált, miközben az állam finanszírozási költségei a magasabb, „A” kategóriás hitelminősítéssel rendelkező Lengyelország szintje alá csökkentek.

A múlt héten ugyanakkor olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint az államháztartási hiány idén ismét meghaladhatja a GDP 7 százalékát. Ez nehéz döntések elé állítja Magyart első költségvetése összeállításakor.

A költségvetést egy középtávú fiskális terv követi majd, amely bemutatja, hogyan kívánja Magyarország a hiányt 3 százalékra csökkenteni. Ez alapvető feltétele annak, hogy egy ország csatlakozhasson az euróövezethez.

A fiskális hitelesség valódi próbája

Liam Peach, a Capital Economics elemzője szerint a készülő költségvetés lesz a kormány fiskális hitelességének első valódi próbája. Úgy vélte, a közelmúltbeli hiányfigyelmeztetések részben arra szolgálnak, hogy felkészítsék a piacokat és a közvéleményt a várhatóan fájdalmas költségvetési megszorításokra.

A Pénzügyminisztérium nem válaszolt a Reuters kérdésére, miként kívánja összeegyeztetni az egymással versengő célokat.

Bár Magyarnak mérsékelnie kell a várhatóan az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányát, tisztában van azzal is, hogy politikai támogatottságát fenn kell tartania, ha hosszabb távú programját sikerre akarja vinni. A Median legutóbbi felmérése szerint a biztos pártválasztók 73 százaléka támogatja a Tisza Pártot, míg a Fidesz támogatottsága 21 százalék.

A Wood & Company elemzői szerint 

a Tisza jelenleg rendkívül népszerű, ugyanakkor a költségvetési konszolidáció még el sem kezdődött.

 Figyelmeztettek, hogy 

  • a béremelkedés lassítását célzó intézkedések és a lakáshitelek kamattámogatásának csökkentése sok választó számára fájdalmas lenne, 
  • ugyanakkor elengedhetetlen, ha Magyarország valóban komolyan gondolja az euró bevezetését.

Nehéz kiinduló helyzet

Piotr Kalisz, a Citi közgazdásza szerint a költségvetési kiadáscsökkentések kulcsfontosságú próbatételt jelentenek Magyar számára. Ahhoz, hogy a 2030-as cél, vagyis a maastrichti eurócsatlakozási feltételek teljesítése reális maradjon, a kormánynak 2027-ben a 2026-os szinthez képest legalább a GDP 1 százalékának megfelelő hiánycsökkentést kellene felmutatnia, valamint világos tervet kellene ismertetnie az azt követő időszakra is.

Kalisz szerint a GDP 0,6-1 százalékának megfelelő hiánycsökkentés összhangban állna az euró bevezetésének feltételeivel, igaz, várhatóan csak 2030 után. Ha azonban a szigorítás mértéke 2027-ben nem érné el a GDP 0,6 százalékát, az azt jelezné, hogy az euró bevezetése már nem számít a kormány elsődleges céljának.

Malgorzata Krzywicka, a Fitch Ratings elemzője szerint ugyan kedvező fejlemény, hogy Magyarország finanszírozási költségei csökkentek, ugyanakkor a kormány költségcsökkentési programjának több fontos eleme – például az állami szerződések és kiadások felülvizsgálata – továbbra is bizonytalan.

Az S&P Global elemzői hozzátették: 

Magyarország számára komoly kihívást jelenthet, hogy 2030-ig kikerüljön az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása alól, tekintettel az ország gyenge költségvetési kiinduló helyzetére.

Szerintük középtávú, a kiadások ellenőrzését is magában foglaló fiskális terv hiányában a költségvetési pálya kevésbé lesz kiszámítható, és sérülékenyebbé válhat a külső gazdasági sokkokkal szemben.

Osztogatás és megszorítás egy füst alatt

Magyar Péter szerint köszönőviszonyban sincsenek a költségvetési hiányszámok azzal, amit az Orbán-kormány korábban hivatalosan kommunikált.

A három számnak semmi köze sincs egymáshoz. A magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számol – mondta Magyar Péter, aki rámutatott arra is, hogy a költségvetés átvilágítása után azt látják, hogy a 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, de még azokkal együtt is 7 százalék felett lehet.

Egy kifeszített helyzetben vette át a kassza kulcsát Magyar Péter, tehát ha helyet akar csinálni az ígéreteinek, akkor három lehetősége van:

  • vagy elengedi a hiányt, és jócskán eltávolodunk a 6 százaléktól, 8 százalék fölé kúszik a hiányráta, aminek órási ára lesz a későbbiekben,
  • vagy megszorít és nem hatja végre a kampányígéreteit, ebben az esetben a politikai kára még nagyobb lesz,
  • illetve a kettő ötvözete, azaz egyszerre engedi el a hiányt és veszi el az Orbán-kormány szent teheneit, azaz megszorít.
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