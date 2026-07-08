Kegyetlen választás előtt áll Magyar Péter: vagy a hiány nő, vagy az ígéretek sérülnek

Magyar Péter miniszterelnök első jelentős hitelességi próbájával néz szembe, mivel a kormány augusztus végéig benyújtandó költségvetésének egyszerre kell visszafognia az állami kiadásokat és teljesítenie azokat a választási ígéreteket, amelyek hozzájárultak Orbán Viktor fölötti elsöprő választási győzelméhez – írja a Reuters.

Nehéz döntések előtt Magyar Péter első költségvetése összeállításakor/Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Nehéz döntések előtt áll Magyar Péter első költségvetése összeállításakor

Magyar Péter az áprilisi választáson váltotta le Orbán Viktort, többek között azzal az ígérettel, hogy felszabadítja a Magyarországnak járó, milliárdos eurós nagyságrendű uniós forrásokat, valamint az országot az euró bevezetésének irányába tereli. A győzelem óta a hazai részvénypiacok erősödtek, a forint Közép-Európa legjobban teljesítő devizájává vált, miközben az állam finanszírozási költségei a magasabb, „A” kategóriás hitelminősítéssel rendelkező Lengyelország szintje alá csökkentek.

A múlt héten ugyanakkor olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint az államháztartási hiány idén ismét meghaladhatja a GDP 7 százalékát. Ez nehéz döntések elé állítja Magyart első költségvetése összeállításakor.

A költségvetést egy középtávú fiskális terv követi majd, amely bemutatja, hogyan kívánja Magyarország a hiányt 3 százalékra csökkenteni. Ez alapvető feltétele annak, hogy egy ország csatlakozhasson az euróövezethez.

A fiskális hitelesség valódi próbája

Liam Peach, a Capital Economics elemzője szerint a készülő költségvetés lesz a kormány fiskális hitelességének első valódi próbája. Úgy vélte, a közelmúltbeli hiányfigyelmeztetések részben arra szolgálnak, hogy felkészítsék a piacokat és a közvéleményt a várhatóan fájdalmas költségvetési megszorításokra.

A Pénzügyminisztérium nem válaszolt a Reuters kérdésére, miként kívánja összeegyeztetni az egymással versengő célokat.

Bár Magyarnak mérsékelnie kell a várhatóan az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányát, tisztában van azzal is, hogy politikai támogatottságát fenn kell tartania, ha hosszabb távú programját sikerre akarja vinni. A Median legutóbbi felmérése szerint a biztos pártválasztók 73 százaléka támogatja a Tisza Pártot, míg a Fidesz támogatottsága 21 százalék.