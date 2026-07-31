Itt a bejelentés az M7-es bővítéséről és az M200 autópálya megépítéséről: a Tisza-kormány döntésére várnak a bankok – „A szerződés abból indul ki, hogy ezek megvalósulnak”

Egyelőre még nem tisztázott, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium együtt kíván-e dolgozni az MKIF-fel, de amennyiben Vitézy Dávid és a Tisza-kormány radikális változtatásokat tervez, az a folyamatban lévő fejlesztésekre is hatással lehet.

Több tervezett beruházást is érint majd a kormány döntése / Fotó: Tynka

„Nem várható el tőlünk, hogy ha a magyar állam egyik napról a másikra úgy döntene, hogy már nincs szüksége a koncessziós konstrukcióra, akkor egyszerűen tudomásul vesszük és elsétálunk, anélkül, hogy a már teljesített befektetéseinkkel elszámolnánk” − mondta a Világgazdaságnak Németh Tamás. Tehát egy esetleges szakítás nem lenne egyszerű, de ebből adódik a kérdés: ez milyen tervezett beruházásokat érintene?

Több tervezett beruházást is érint majd a kormány döntése

Jelenleg az M200-as és az M7-es bővítésének tervezése folyamatban van, Németh Tamás lapunknak pedig elárulta, hogy az MKIF ezekkel kapcsolatban is megkereste a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, jelenleg pedig az állásfoglalást, illetve a szükséges döntéseket várják.

Ahhoz ugyanis, hogy ezek a beruházások a tervezett ütemben elindulhassanak, időben meg kell teremteni a finanszírozás feltételeit

− mutatott rá Németh Tamás, majd hozzátette, hogy ehhez folytatni kell a finanszírozás megszervezését is, amelyet korábban már megkezdtek.

Az MKIF szerint nehéz a finanszírozó bankokkal érdemi tárgyalásokat folytatni, ha közben nincs egyértelmű állami döntés a projektek megvalósításáról.

Egy több százmilliárd forintos beruházás finanszírozását nem lehet bizonytalan feltételek mellett megszervezni.

Mit kell tennie az államnak ahhoz, hogy megvalósuljanak a projektek?

„Az M7 és az M200-as esetében erről külön nyilatkozatra nincs szükség, hiszen erre vonatkozóan már hatályos szerződésünk van” − mondta Németh Tamás, aki szerint

a szerződés egyértelműen rendelkezik a projekt megvalósításáról.

Az MKIF vezetője azonban arra figyelmeztetett, hogy az előkészítés és a finanszírozási folyamatok csak akkor haladhatnak megfelelő ütemben, ha az állam megerősíti a projekt végrehajtásának menetrendjét, és a szükséges döntések időben megszületnek.

Mindenesetre a vállalat a jelenleg hatályos szerződés szerint abból indul ki, hogy ezek a projektek megvalósulnak.

Hamarosan indulhatnak a projektek

A jelenlegi ütemezés szerint elsőként az M7-es autópálya bővítése indulhat el, várhatóan 2027 második felében, továbbá az M200-as projekt előkészítése szintén előrehaladott állapotban van. Az engedélyezési tervek gyakorlatilag elkészültek, jelenleg már a véglegesítés zajlik. Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek elkészítése is folyamatban van.

Ha a szükséges állami döntések időben megszületnek, akkor az M200-as beruházás is 2027 végén elindulhat

− számolt be az aktualitásokról Németh Tamás.