Itt a bejelentés az M7-es bővítéséről és az M200 autópálya megépítéséről: a Tisza-kormány döntésére várnak a bankok – „A szerződés abból indul ki, hogy ezek megvalósulnak”
Egyelőre még nem tisztázott, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium együtt kíván-e dolgozni az MKIF-fel, de amennyiben Vitézy Dávid és a Tisza-kormány radikális változtatásokat tervez, az a folyamatban lévő fejlesztésekre is hatással lehet.
„Nem várható el tőlünk, hogy ha a magyar állam egyik napról a másikra úgy döntene, hogy már nincs szüksége a koncessziós konstrukcióra, akkor egyszerűen tudomásul vesszük és elsétálunk, anélkül, hogy a már teljesített befektetéseinkkel elszámolnánk” − mondta a Világgazdaságnak Németh Tamás. Tehát egy esetleges szakítás nem lenne egyszerű, de ebből adódik a kérdés: ez milyen tervezett beruházásokat érintene?
Több tervezett beruházást is érint majd a kormány döntése
Jelenleg az M200-as és az M7-es bővítésének tervezése folyamatban van, Németh Tamás lapunknak pedig elárulta, hogy az MKIF ezekkel kapcsolatban is megkereste a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, jelenleg pedig az állásfoglalást, illetve a szükséges döntéseket várják.
Ahhoz ugyanis, hogy ezek a beruházások a tervezett ütemben elindulhassanak, időben meg kell teremteni a finanszírozás feltételeit
− mutatott rá Németh Tamás, majd hozzátette, hogy ehhez folytatni kell a finanszírozás megszervezését is, amelyet korábban már megkezdtek.
Az MKIF szerint nehéz a finanszírozó bankokkal érdemi tárgyalásokat folytatni, ha közben nincs egyértelmű állami döntés a projektek megvalósításáról.
Egy több százmilliárd forintos beruházás finanszírozását nem lehet bizonytalan feltételek mellett megszervezni.
Mit kell tennie az államnak ahhoz, hogy megvalósuljanak a projektek?
„Az M7 és az M200-as esetében erről külön nyilatkozatra nincs szükség, hiszen erre vonatkozóan már hatályos szerződésünk van” − mondta Németh Tamás, aki szerint
a szerződés egyértelműen rendelkezik a projekt megvalósításáról.
Az MKIF vezetője azonban arra figyelmeztetett, hogy az előkészítés és a finanszírozási folyamatok csak akkor haladhatnak megfelelő ütemben, ha az állam megerősíti a projekt végrehajtásának menetrendjét, és a szükséges döntések időben megszületnek.
Mindenesetre a vállalat a jelenleg hatályos szerződés szerint abból indul ki, hogy ezek a projektek megvalósulnak.
Hamarosan indulhatnak a projektek
A jelenlegi ütemezés szerint elsőként az M7-es autópálya bővítése indulhat el, várhatóan 2027 második felében, továbbá az M200-as projekt előkészítése szintén előrehaladott állapotban van. Az engedélyezési tervek gyakorlatilag elkészültek, jelenleg már a véglegesítés zajlik. Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek elkészítése is folyamatban van.
Ha a szükséges állami döntések időben megszületnek, akkor az M200-as beruházás is 2027 végén elindulhat
− számolt be az aktualitásokról Németh Tamás.
Mire költöttek 673 milliárd forintot?
Vitézy Dávid többször is 1024 milliárd forintos összegről beszélt, azonban Németh Tamás szerint 2025 év végéig az MKIF 673 milliárd forintot fordított a jelenleg is zajló beruházásokra.
Ezeket az összegeket az utakra költöttük
− mondta Németh Tamás a Világgazdaságnak, majd hozzátette, hogy a pénzek túlnyomó része útburkolat-felújításra ment, ahol szükséges volt több rétegben:
ez volt Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmiút-felújítása, az úgynevezett szintrehozás, amelynek célja az volt, hogy az autópálya-hálózat megfeleljen a koncessziós szerződésben előírt műszaki és közlekedésbiztonsági követelményeknek.
A beruházások segítségével 700 kilométer gyorsforgalmi út újult meg 3 év alatt, ami 13 millió négyzetméternyi útburkolatot és közel 2,5 millió tonna aszfalt beépítését jelenti. Mindemellett megújult 315 híd és 68 pihenő is. Németh Tamás szerint ezek a számok jól érzékeltetik, hogy az elmúlt három évben jelentős műszaki munkavégzés történt, az pedig nem igaz, hogy a kifizetett összegek nincsenek arányban az elvégzett műszaki tartalommal.
Az MKIF arra is felhívja a figyelmet, hogy az autópályák üzemeltetésének költségeinek meghatározásánál fontos figyelembe venni a műszaki tartalmat is.
Véleménye szerint a jelenlegi koncessziós szerződés a korábbi üzemeltetési színvonalnál lényegesen magasabb követelményeket támaszt.