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Erre a bejelentésre várt a fél ország: megvan, mikor tér vissza az M1 és a Kossuth Rádió rendes adása, elárulta a közmédia – rá se lehet majd ismerni

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Kiderült, mikor indul újra a hírszolgáltatás az M1 csatornán. A közmédia átalakítása a Kossuth Rádiót is érintette, azonban ott már újra szól a déli harangszó, valamint újraindult a hír- és műsorszolgáltatás is. Az MTVA közleményéből az is kiderül, hogy ősztől teljesen megújul a műsorkínálat, valamint jelentősen csökkenek a költségek.
VG
2026.07.27, 21:30
Frissítve: 2026.07.27, 22:11

„A hatályos médiatörvény előírásainak megfelelően folytatódik a közmédia intézményrendszerének gyökeres átalakítása. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2026. július 26-án beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be. Az integrációval megszűnt az eddig pazarló, nem átlátható, politikailag érintett cégek közpénz-kifizetőjeként működő propagandagyár. Romjain egy transzparens, jóval költséghatékonyabb, felelősségteljesen működő szervezet jön létre” − olvasható az MTVA közleményében.

Zajlik a közmédia átalakítása
Zajlik a közmédia átalakítása / Fotó: MTVA

Teljesen átalakul a közmédia

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2026. július 26-án beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be.  A következő 90 napban zajlik az átalakulási folyamat. Ezalatt jogfolytonosan – a megváltozott elnevezéssel – viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A jogutód társaság 2026. július 27. napjától az átalakulás befejezéséig Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezéssel működik tovább.  

Az intézményi integráció megszünteti a közmédia több mint másfél évtizede működő, széles körben bírált duális intézményszerkezetét.

A korábbi modellben a közszolgálati médiaszolgáltatás és a műsorgyártás, illetve a gazdálkodás szervezetileg elkülönült egymástól, ami elmosta a felelősségi viszonyokat, párhuzamosságokat eredményezett és rontotta a működés átláthatóságát. Az új struktúra ismét egységes felelősségi és irányítási rendszert teremt. 

A törvény rendelkezett a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. mint önálló, független szervezet létrehozásáról is. Ezzel a nemzeti hírügynökség ismét önálló intézményi és szervezeti keretek között működhet, elkülönülve a médiaszolgáltatási feladatoktól.

Ennek előfeltétele, hogy az újonnan létrejövő Független Közmédia Testület megpályáztassa és megválassza a távirati iroda vezetőjét. 

A július 26-án elindult folyamat célja egy átlátható szerkezetű, a felelősség egységén alapuló, professzionális és pártatlan közmédiarendszer felállítása. Az átalakítást a legszigorúbb költségvetési fegyelem mellett hajtjuk végre. Az eddig elért többmilliárd forintos megtakarítás is bizonyítja, hogy elkötelezettek vagyunk a közpénzek felelős és hatékony felhasználása mellett. A munkavállalók jogutódlással kerülnek át az új cégbe, a műsorszolgáltatás folytonossága biztosított 

– fogalmazott Dr. Horváth András, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megbízott vezérigazgatója. 

A munkáltatói jogok gyakorlója 2026. július 7-től – távolléti díjuk megfizetése mellett – több mint 40 embert mentesített a munkavégzési kötelezettség alól. E munkavállalók egyötöde a velük szemben lefolytatott audit eredményeként mostanra visszatért eredeti feladataihoz és aktívan támogatja a megbízott vezetés munkáját.

 Többekkel az egyeztetés még folyamatban van – ők jelenleg is mentesítettek –, illetve szabadságukat töltik. A már távozók döntő többsége (csaknem kilencven százalékuk) közös megegyezéssel lépett ki a cégtől. Velük a munkáltató a vállalat számára költséghatékony kilépőcsomagban állapodott meg − áll a közleményben.

Többmilliárdos megtakarítás

A sportközvetítésekkel kapcsolatos kiadások jelentős csökkenése mellett 3 milliárd forint értékben születtek döntések szakmailag nem indokolható, pazarló, külső gyártásban készült tartalmak megszüntetéséről. E műsorok előállítási költségét a nézettségi eredmények nem igazolták, gyártóik közvetlen környezetében nem egy esetben felsejlenek a korábbi politikai elit prominens szereplői is. Az objektív, szakmai alapokon nyugvó vizsgálat kiterjedt arra is, hogy a költséghatékonyságot figyelembe véve a jövőben milyen műsorok valósíthatók meg belső gyártásban − részletezi a közlemény.

Körvonalazódik az őszi műsorkínálat

A megbízott vezetés megérkezése óta létrehozott őszi struktúrában csaknem száz műsor biztosan visszatér a képernyőre. A már nyilvános műsorcímek korántsem jelentik a teljes őszi műsorkínálatot: a végleges műsorstruktúráról, további visszatérőkről, várható új tartalmakról a közmédia tájékoztatni fogja a sajtó képviselőit, régi és új nézőit, hallgatóit. 

Augusztus második felében térhet vissza a teljes hírszolgáltatás 

Az átvilágítások ideje alatt az M1 csatornán átmeneti tartalomként a magyar film- és sorozatgyártás meghatározó klasszikusai láthatók.

A Kossuth Rádióban újra szól a déli harangszó, újraindult a hír- és műsorszolgáltatás, elsősorban kulturális tartalommal,

köztük olyan alkotók műveivel, akik az elmúlt években kiszorultak a közmédiából.

A szakmai alapokon megújuló, pártatlan hírszolgáltatás a tervek szerint augusztus második felében tér vissza teljesen az M1 képernyőjére és a digitális platformokra.

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