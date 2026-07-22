Megtörte a csendet Sulyok Tamás: a volt államfő üzent Magyar Péternek is – "Elmozdításommal megszűnt a jogállam"

Sulyok Tamás nemzeti sorskérdésként tekint a személyét érintő alkotmánymódosításra, és leváltásának következményeit beláthatatlannak tartja. A köztársasági elnök döntésének hátteréről, a megfutamodás vádjáról és az Orbán bábja címkézésről is beszélt a Mandinernek.

Kedd óta nem köztársasági elnök Sulyok Tamás/Fotó: Bodnár Boglárka

Kedd óta nem köztársasági elnök. Hogyan tovább?

Számomra a jövő mindig egy titkokkal teli totalitás volt, most is így tekintek rá, bizalommal és várakozással. Legalább akkora várakozással, mint amikor megválasztottak államfőnek. Ettől a tiszteletre méltó tisztségtől alkotmányellenesen fosztottak meg, ugyanakkor most úgy tekintek az egész helyzetre, mint a Jóisten akaratára, a jövőt pedig a változásban keresem.

Van valami konkrét elképzelés?

Hetvenéves vagyok, az előző tizenkét évet a köz szolgálatában töltöttem el felelős pozíciókban, úgy vélem, előbb kicsit pihenni fogok, aztán meglátom. A hivatali teendőket a mai nappal lezárom, az elődöm instrukciói és igényei mentén kialakított rezidenciából pedig a napokban költözünk ki a feleségemmel. Megjegyzem, törvényi kötelezettség volt beköltözni, de egyikünk sem szeretett ott lakni. Ha egy ajtó becsukódik, mindig kinyílik mellette egy másik.

Ha már így alakult, elárulja, korábban miért nem tudta meggyőzni önt a lemondásról az új kormányfő?

A miniszterelnök kevésbé a meggyőzés, mintsem a fenyegetés erejével próbálkozott, azzal szembesített engem, hogy nem szólaltam meg bizonyos politikai ügyekben. Csakhogy ez több esetben tényszerűen is téves megállapítás, hiszen például a gyermekvédelmi ügyekben közleményt is adtam ki, szolidaritást vállalva azokkal, akiknek szenvedést okoztak, rávilágítván egyúttal arra, hogy eljárások vannak folyamatban. Mindenki, aki ebben a rendszerben dolgozik, szigorú jogi felelősséggel bír, így amíg ezek nem tisztázódnak, a köztársasági elnök nem állapíthat meg véleményt konkrét ügyekben. Ugyanakkor megnyilvánultam a választási kampány hangnemének kérdésében is, valamennyi szereplőhöz szólva. De a lényeg nem is az, hogy megszólaltam-e vagy sem.