Elszálltak a költségek: ennyit kell fizetni egy jogosítványért

Egyre nagyobb anyagi terhet jelent a jogosítvány megszerzése Magyarországon. Nemcsak az autó fenntartási költségei emelkedtek az elmúlt években, hanem a vezetői engedély megszerzése is egyre drágább lett.

Július közepétől emelkedtek a KRESZ- és a forgalmi vizsgák díjai / Fotó: Faludi Imre / MTI

Július közepétől a KRESZ- és a forgalmi vizsgák díja is emelkedett, így egy átlagos B kategóriás jogosítvány teljes költsége már megközelíti a 400 ezer forintot.

A Teolnak nyilatkozó Bús Zsolt szekszárdi gépjárművezető szakoktató szerint a vizsgadíjak emelkedése önmagában nem jelent drasztikus növekedést, ugyanakkor a teljes kép már egészen más.

A KRESZ-vizsga díja 5100 forintra,

a forgalmi vizsgáé 12 200 forintra emelkedett, ami összesen 1700 forintos drágulást jelent a korábbi díjakhoz képest. A

vizsgadíjak azonban csak kis részét teszik ki a teljes költségnek.

A legnagyobb kiadást továbbra is a gyakorlati oktatás jelenti.

Egy vezetési óra átlagosan 10–12 ezer forintba kerül, országosan körülbelül 11 ezer forintos óradíjjal lehet számolni.

Mivel a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez legalább 29 gyakorlati óra kötelező, ez önmagában közel 319 ezer forintos költséget jelent.

Ehhez jön még az elméleti tanfolyam, amely átlagosan 35 ezer forintba kerül, valamint a két kötelező vizsga díja.

Így ideális esetben – ha a tanuló minden vizsgát elsőre teljesít, és nincs szüksége plusz vezetési órákra – egy B kategóriás jogosítvány megszerzése körülbelül 371 ezer forintba kerül.

Az oktató hangsúlyozta, hogy a vizsgadíjakat nem az autósiskolák emelték, hanem a vizsgaközpont. Ezek országosan egységes, központilag meghatározott díjak, amelyek emelésének hátterében feltehetően az infláció és a működési költségek növekedése állhat.

A végösszeg könnyen átlépheti a 400 ezer forintot, ha valaki megbukik valamelyik vizsgán. Ilyenkor nemcsak az újabb vizsgadíjat kell ismét megfizetni, hanem a legtöbb esetben további vezetési órákra is szükség van, amelyek jelentősen növelik a költségeket. Mivel egyetlen plusz vezetési óra is 10–12 ezer forintba kerülhet, néhány sikertelen vizsga után már több tízezer forintos többletkiadás keletkezhet.