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KSH
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Több mint egymilliárd eurót keresett egy hónap alatt Magyarország: jelentősen javult az egyenleg

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Júniusban az export 8,7 százalékkal, az import 6,5 százalékkal bővült a KSH friss adatközlése szerint. Magyarország termék-külkereskedelmi többlete 1305 millió euró volt.
VG
2026.07.30, 08:30
Frissítve: 2026.07.30, 08:37

Az külkereskedelmi aktívum 1305 millió euró volt, az egyenleg 519 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 8,7 százalékkal, a behozatalé 6,5 százalékkal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4 százalékkal, az importé 1,8 százalékkal elmaradt a 2026. májusitól a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint.

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Magyarország termék-külkereskedelmi többlete 1305 millió euró volt júniusban / Fotó: Northfoto

Idén júniusban a kivitel értéke 14,9 milliárd euró (5288 milliárd forint), a behozatalé 13,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 21 százalékkal, az importé 18 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,2 százalékkal, a behozatalé 0,9 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,1 százalékkal, a behozatalban 2,6 százalékkal csökkent az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 0,5 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz mérten egyaránt 12 százalékkal erősödött.

Az energiahordozók visszaestek, minden más nőtt

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 15 százalékkal, importvolumene 9,6 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 8,5 százalékponttal erősítette a teljes export, a behozatalban 4,5 százalékponttal járult hozzá a teljes import volumennövekedéséhez.

A feldolgozott termékek exportvolumene 3,2 százalékkal, importvolumene 8,6 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 0,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel, az importban 3,0 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 31 százalékkal, az importjuké 15 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az export oldalon 1,2 százalékponttal lassította a teljes kivitel, az import oldalon 1,3 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,3 százalékkal, a behozatalé 1,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal, importban 0,1 százalékponttal járult hozzá az adott irányú teljes forgalom volumennövekedéséhez.

Továbbra is az EU a legfontosabb külkereskedelmi partner

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel volumene 6,8 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 3,4 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval javult a 2025. júniusihoz képest, így 1599 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 73 százalékát, az import 68 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 11 százalékkal, a behozatalé 12 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 49 millió euróval romlott, 294 millió eurós passzívumot mutatott.

Az év első felében, január–júniusban a kivitel értéke 81,2 milliárd euró (30 204 milliárd forint), a behozatalé 76,2 milliárd euró (28 331 milliárd forint) volt.

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