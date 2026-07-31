Most közölte Orbán Anita: lemondott a magyar külpolitika egyik legfontosabb vezetője − nagy szolgálatot tett Orbán Viktoréknak

A mai nappal elfogadtam Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását. Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki az elmúlt években végzett munkájáért − közölte Orbán Anita külügyminiszter egy Facebook-bejegyzésben.

Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetője és Orbán Anita / Fotó: Orbán Anita / Facebook

Strukturális változások a Külügyminisztériumban

Az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta.

A TISZA-kormány megalakulását követően az Intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került.

Ebben a szervezeti keretben elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel − ismertette a változásokat Orbán Anita.

Köszönöm Gladden Pappin elkötelezett munkáját és az Intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit. További szakmai pályafutásához, valamint személyes életéhez sok sikert, jó egészséget és minden jót kívánok

− zárta közleményét a külügyminiszter.