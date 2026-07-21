Kármán András nagyon fontos részletet árult el az új kormányzati lakásprogramról: megvan, mekkora lesz az állami támogatás – az Otthon Start helyett erre koncentrálhat a Tisza

A Tisza-kormány a lakhatási problémák kezelésében új hangsúlyt helyezne a bérlakásépítésre: Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában az ECOFIN-ülésről szóló beszámolójában jelentette be, hogy a Magyarország számára jóváhagyott új helyreállítási terv egyik fontos eleme egy új lakhatási program lesz. Erről videós bejegyzés jelent meg a miniszter közösségi oldalán . Ebben a miniszter emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa egyhangúlag támogatta a magyar helyreállítási tervet (RRF), így az ország összesen 10 milliárd euró, vagyis mintegy 3600 milliárd forint uniós forráshoz juthat.

Kármán András pénzügyminiszter szerint 20 százalékos állami támogatási intenzitású kollégium- és bérlakás-építési program indulhat

Fotó: AFP

Bérlakások építésével reagálna a Tisza-kormány a lakhatási válságra

Kármán szerint a magyar helyreállítási terv egy „ambíciózus beruházási csomag, amely teljes mértékben megfelel az RRF követelményeinek”. A program nemcsak a kis- és középvállalkozások finanszírozását segítené, hanem jelentős lakhatási beruházásokat is tartalmaz. Erről részleteket ebben a videóben nem közölt a miniszter, de annyi elhangzott, hogy

Budapesten és a vidéki nagyvárosokban kollégiumok és bérlakások épülhetnek, a beruházásokhoz pedig mintegy 20 százalékos állami támogatási intenzitást biztosítanának.

A bejelentés azért különösen figyelemre méltó, mert a Tisza korábban is többször jelezte: a lakhatási válság kezelésében a kínálat bővítését, különösen a megfizethető bérlakások építését tartja hatékonyabb megoldásnak, mint a keresletet élénkítő támogatási programokat.

A miniszter videós bejegyzése:

Továbbra is kérdéses az Otthon Start jövője

Miközben a kormány a pénzügyminiszter közlése alapján új bérlakásprogramot készít elő, mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, továbbra is bizonytalan a 3 százalékos maximális kamatozású Otthon Start lakáshitel sorsa.

Az elmúlt hetekben több piaci szereplő is arról beszélt, hogy

a program szigorítása elkerülhetetlen lehet, egyes bankok pedig már arra készülnek, hogy a kabinet akár hónapokon belül átalakíthatja vagy részben kivezetheti a konstrukciót.

A háttérben elsősorban költségvetési megfontolások állhatnak.