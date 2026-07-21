Kármán András nagyon fontos részletet árult el az új kormányzati lakásprogramról: megvan, mekkora lesz az állami támogatás – az Otthon Start helyett erre koncentrálhat a Tisza
A Tisza-kormány a lakhatási problémák kezelésében új hangsúlyt helyezne a bérlakásépítésre: Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában az ECOFIN-ülésről szóló beszámolójában jelentette be, hogy a Magyarország számára jóváhagyott új helyreállítási terv egyik fontos eleme egy új lakhatási program lesz. Erről videós bejegyzés jelent meg a miniszter közösségi oldalán . Ebben a miniszter emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa egyhangúlag támogatta a magyar helyreállítási tervet (RRF), így az ország összesen 10 milliárd euró, vagyis mintegy 3600 milliárd forint uniós forráshoz juthat.
Bérlakások építésével reagálna a Tisza-kormány a lakhatási válságra
Kármán szerint a magyar helyreállítási terv egy „ambíciózus beruházási csomag, amely teljes mértékben megfelel az RRF követelményeinek”. A program nemcsak a kis- és középvállalkozások finanszírozását segítené, hanem jelentős lakhatási beruházásokat is tartalmaz. Erről részleteket ebben a videóben nem közölt a miniszter, de annyi elhangzott, hogy
Budapesten és a vidéki nagyvárosokban kollégiumok és bérlakások épülhetnek, a beruházásokhoz pedig mintegy 20 százalékos állami támogatási intenzitást biztosítanának.
A bejelentés azért különösen figyelemre méltó, mert a Tisza korábban is többször jelezte: a lakhatási válság kezelésében a kínálat bővítését, különösen a megfizethető bérlakások építését tartja hatékonyabb megoldásnak, mint a keresletet élénkítő támogatási programokat.
A miniszter videós bejegyzése:
Továbbra is kérdéses az Otthon Start jövője
Miközben a kormány a pénzügyminiszter közlése alapján új bérlakásprogramot készít elő, mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, továbbra is bizonytalan a 3 százalékos maximális kamatozású Otthon Start lakáshitel sorsa.
Az elmúlt hetekben több piaci szereplő is arról beszélt, hogy
a program szigorítása elkerülhetetlen lehet, egyes bankok pedig már arra készülnek, hogy a kabinet akár hónapokon belül átalakíthatja vagy részben kivezetheti a konstrukciót.
A háttérben elsősorban költségvetési megfontolások állhatnak.
A Pénzügyminisztérium számításai szerint az Otthon Start önmagában 0,1 százalékponttal növelheti a 2027-es költségvetési hiányt, miközben szakértői becslések alapján néhány éven belül akár évi 400 milliárd forintos kiadást is jelenthet az államnak.
A program jelentősége ugyanakkor vitathatatlan. Az indulását követő első nyolc hónapban 1350 milliárd forintnyi hitelszerződés jött létre, 38 488 lakás megvásárlását vagy megépítését finanszírozták belőle, és az új lakáshitelek közel háromnegyede már ebben a konstrukcióban valósult meg.
A kormány nem adott egyértelmű választ
A Világgazdaság kérdésére eddig a kormány sem erősítette meg, sem nem cáfolta, hogy változtatna az Otthon Start szabályain. Köböl Anita kormányszóvivő korábban lapunknak válaszolva azt közölte: a Pénzügyminisztérium folyamatosan vizsgálja a költségvetés bevételi és kiadási oldalát, ezért jelenleg nem tudnak végleges választ adni a program jövőjéről. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
- a kabinet olyan intézkedéseket kíván fenntartani, amelyek valóban segítik a családokat és a háztartások pénzügyi helyzetét,
- de arra nem tért ki, hogy az Otthon Start ebbe a körbe tartozik-e.
A kabinet tehát egyelőre nem döntött a 3 százalékos hitelprogram sorsáról, ugyanakkor Kármán András bejelentése alapján jól látható, hogy a Tisza-kormány lakáspolitikájában a bérlakás- és kollégiumépítések válhatnak a következő évek egyik kiemelt prioritásává, amelyeket az uniós helyreállítási forrásokból finanszíroznának. Az azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy ez a hangsúlyváltás milyen hatással lesz az eddig rendkívül népszerű Otthon Start programra.