Megindult a lakásépítési roham Magyarországon: ezekben a városokban épül a legtöbb új otthon

Érezhetően élénkült a magyarországi lakásépítés 2026 első felében: 6278 új lakást adtak át, 22 százalékkal többet az egy évvel korábbi, alacsony bázishoz képest. A következő időszakban tovább gyorsulhatnak a beruházások, miután 29 százalékkal nőtt az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma.

A megyei jogú városokban 32 százalékkal bővült az újonnan átadott lakások száma, míg Budapesten és a többi városban egyaránt 22 százalékos növekedést mértek. A községekben 18 százalékkal több otthon épült, mint 2025 első felében.

A fővárosi lakásépítés továbbra is erősen koncentrálódik. A Budapesten átadott 2224 új lakás 83 százaléka mindössze négy kerületben készült el. A X. kerületben 832, a XIII.-ban 476, az I. kerületben 277, míg a XI.-ben 272 lakást vettek használatba.

A megyei jogú városok közül csak három településen adtak át száznál több új lakást. Székesfehérváron 217, Kecskeméten 154, Szegeden pedig 122 otthon készült el.

Nem minden régióban indult meg a növekedés

Az ország legtöbb régiójában emelkedett a használatba vett lakások száma, Észak-Magyarországon azonban 34, Nyugat-Dunántúlon pedig 14 százalékos visszaesést regisztráltak.

A vállalkozások szerepe tovább erősödött a lakásépítési piacon. Az általuk épített ingatlanok aránya 67-ről 69 százalékra nőtt, miközben a természetes személyekhez köthető lakásoké 33-ról 30 százalékra csökkent.

Az új lakások 47 százaléka családi házban, 46 százaléka többszintes, többlakásos épületben, 4,1 százaléka pedig lakóparkban található. Az átlagos alapterület egy év alatt egy négyzetméterrel, 94,5 négyzetméterre emelkedett, a Budapesten átadott lakások azonban ennél jóval kisebbek, átlagosan 65,8 négyzetméteresek voltak.

Az új otthonok 68 százaléka értékesítési, 29 százaléka pedig saját használati céllal épült.

Tovább gyorsulhatnak a beruházások

A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján 16 588 lakás építését tervezik Magyarországon, ami 29 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.