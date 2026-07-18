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Összetörték Lázár János búcsúajándékát, amit Vitézy Dávidnak és a MÁV-nak hagyott: videóra vették az alaposan megrongált új mozdonyt – így szenvedett balesetet

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Az elmúlt időszak egyik legnagyobb mozdonyprogramja zajlik, de ebből most egy darab egy időre biztosan kiesik. Lázár János egyik öröksége volt, hogy megújítsák a MÁV flottáját, ehhez partnert az ELL Austriában talált. Vadiúj mozdonyokról van szó, ezért is fájó, hogy az egyik most összetört.
Hecker Flórián
2026.07.18, 07:04
Frissítve: 2026.07.18, 07:29

Figyelemreméltó bejegyzést tett közzé a közösségi médiában egy vasúti szakmai oldal. A Blue Train beszámolójából az derült ki, hogy Magyarország és a MÁV egyik legújabb mozdonya balesetet szenvedett. Olyan vontatójárműről van szó, amelyek beszerzését még Lázár János indította el építési és közlekedési miniszterként.

Lázár János, ORBÁN Viktor
Összetörték Lázár János búcsúajándékát, amit Vitézy Dávidnak és a MÁV-nak hagyott / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Ebből a Facebook-bejegyzésből derült ki, hogy megrongálódott az új bér-Vectron. A beszámoló szerint a Budapestről Záhonyba közlekedő 626-os számú vonat Nyíregyháza külterületén egy, a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt, azonban

  • a 2026-ban gyártott,
  • az ELL-től bérelt,
  • 193 893 pályaszámú Siemens Vectron villamos mozdony megrongálódott.

Fényképemen a 083-as Szili által Nyíregyházáról Ferencvárosba vontatott sérült Vectron látható – jelezte a poszt szerzője.

 

 

Összetörték Lázár János búcsúajándékát, amit Vitézy Dávidnak és a MÁV-nak hagyott

Az összetört mozdonyt videóra is felvették, ezen az látszik, hogy Ferencvárosba tart a sérült Vectron, Szili vontatással. Ebből az állípítható meg biztosan, hogy a vontatójármű ablaki betörtek és több eleme is sérült.

A kommentek között azt lehetett olvasni, hogy a javítását Szlovákiában, Pozsonyban végzik, amelyet az ELL Austria bonyolít. Vagyis ha minden igaz, nem a MÁV költségére történik az eredeti állapot visszaállítása.  

 

A Vectronok bérléséről a Világgazdaság is többször írt. Legutóbb májusban tudósítottunk arról, hogy öt vadonatúj Siemens Vectron állt szolgálatba a hazai vasútnál. A korszerű mozdonyok érkezése része Lázár János tíz vállalásának egyik központi eleme volt, amelynek célja, hogy a következő években a MÁV járműállományának fele modern, nagy teljesítményű gépekből álljon.

Ez a program az elmúlt három évtized legnagyobb mozdonyflotta-megújításának számít Magyarországon. A korszerű járművek érkezésével párhuzamosan több elöregedett mozdonyt is kivonnak a forgalomból, ami hosszú távon javíthatja a vasúti szolgáltatás színvonalát és megbízhatóságát.

A MÁV-Start tavaly év végén ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyát a European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól. Az esemény nemcsak a hazai mozdonyflotta történetének egyik fontos állomása volt, hanem nemzetközi figyelmet is kapott, miután személyesen megjelent Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, Ausztria korábbi szövetségi kancellárja is.

„Magyarország nagy léptékben modernizálja a vasúti hálózatát. Nagyon örülök, hogy az én cégemet választották partnernek ebben a kezdeményezésben!” – írta közösségi oldalán Christian Kern, aki az átadóünnepségen személyesen is gratulált a magyar vasút vezetőinek.

A végső cél, hogy a magyar vasút napi működéséhez szükséges mintegy 200 mozdony közül száz korszerű, nagy teljesítményű és megbízható jármű legyen.

A tevek szerint 45 darabot 2026 első három negyedévében állítanak forgalomba.

Az új generációs Vectron mozdonyok nemcsak modernebbek, hanem jelentősen megbízhatóbbak is a régi járműveknél. A MÁV adatai szerint a velük közlekedő vonatok feleannyit késnek, gyorsabban gyorsulnak, és pontosabban tartják a menetrendet. Emellett a korszerű mozdonyok energiahatékonyabb működése jelentős megtakarítást eredményezhet a vasúttársaság számára.

A Vectronok egyik legnagyobb előnye, hogy több áramnemű rendszerrel rendelkeznek, így nemcsak Magyarországon, hanem Ausztria, Németország, Csehország és Szlovákia vasúti hálózatán is közlekedhetnek. Ez különösen fontos a nemzetközi személy- és teherszállítás szempontjából, hiszen csökkenti az országhatároknál szükséges mozdonycserék számát.

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