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Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: távozik a MÁV teljes igazgatósága, távozik Wáberer György és Parragh László is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Volt, aki lemondott, volt, akit felmentett a MÁV igazgatósági tagi posztjáról Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. Lepsényi Istvánt, a MÁV eddigi igazgatósági elnökét felmentette.
VG
2026.07.14, 14:49
Frissítve: 2026.07.14, 14:51

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik – jelentette be Vitézy Dávid veruházási és közlekedési miniszter.

Fotó: Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató Facebook-oldala

A közlés szerint lemondott megbízatásáról

  • Barna Zsolt,
  • Bethlen Miklós,
  • Deák Tibor,
  • Ratatics Péter és
  • Wáberer György.

A miniszer ma felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. Mint írja, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. A tárcánál rövidesen döntenek az új igazgatóság tagjairól.

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