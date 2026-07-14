Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: távozik a MÁV teljes igazgatósága, távozik Wáberer György és Parragh László is

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik – jelentette be Vitézy Dávid veruházási és közlekedési miniszter.

Fotó: Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató Facebook-oldala

A közlés szerint lemondott megbízatásáról

Barna Zsolt,

Bethlen Miklós,

Deák Tibor,

Ratatics Péter és

Wáberer György.

A miniszer ma felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. Mint írja, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. A tárcánál rövidesen döntenek az új igazgatóság tagjairól.