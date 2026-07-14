Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: távozik a MÁV teljes igazgatósága, távozik Wáberer György és Parragh László is
Volt, aki lemondott, volt, akit felmentett a MÁV igazgatósági tagi posztjáról Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. Lepsényi Istvánt, a MÁV eddigi igazgatósági elnökét felmentette.
A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik – jelentette be Vitézy Dávid veruházási és közlekedési miniszter.
A közlés szerint lemondott megbízatásáról
- Barna Zsolt,
- Bethlen Miklós,
- Deák Tibor,
- Ratatics Péter és
- Wáberer György.
A miniszer ma felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. Mint írja, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. A tárcánál rövidesen döntenek az új igazgatóság tagjairól.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!