Rendet tett a Lidl a kuponok kérdésében - mutatjuk a részleteket

A Lidl továbbfejlesztette meglévő hűségprogramját: a korábbi Kupon Plus modult júliustól a Lidl Pontok pontgyűjtő rendszer váltotta fel, miközben a kuponos kedvezmények továbbra is a program részét képezik. A fejlesztés célja, hogy a vásárlók nagyobb szabadsággal dönthessenek arról, mikor és mire használják fel az összegyűjtött pontjaikat és az azokért elérhető kedvezményeket.

Jelentős változás lépett életbe a Lidl hűségprogramjában/Fotó: Shutterstock

A Lidl rugalmasabbá tette a jutalmazási rendszert

A korábbi Kupon Plus rendszerben a vásárlók meghatározott költési összeghatárok elérésével különböző ajándékokat és extra kuponokat szerezhettek. Azok a kuponok, amelyeket még júniusban gyűjtöttek össze, az eredeti érvényességi idejükön belül továbbra is felhasználhatók. Ez azt jelenti, hogy például egy június 30-án megszerzett sávos kupont még a következő hét napban is be lehet váltani az üzletekben.

Július 2-től azonban már kizárólag Lidl Pontok járnak a vásárlások után. A rendszer egyszerű: minden megkezdett 100 forint elköltése után 1 Lidl Pontot kapnak a vásárlók.

A vállalat elsődleges célja a Lidl Pontok hűségprogram és a jutalomkatalógus kialakításakor az volt, hogy a korábbi Kupon Plus rendszerhez képest az új pontgyűjtő program sokkal nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosítson a vásárlóknak. Míg a korábbi Kupon Plusban havonta újrainduló, fix összeghatárokhoz kötött, előre kijelölt ajándékokat kaphattak a felhasználók, addig a Lidl Pontok szakít ezzel a kötött mechanizmussal.

Az új jutalomkatalógus több mint 250 ajánlatot tartalmaz, így a vásárlók széles termékkínálatból válogathatnak. Emellett továbbra is elérhetők azok a számlavégi kuponok, amelyek a vásárlás végösszegéből biztosítanak kedvezményt, és amelyek szintén pontokért válthatók be.

Az új program egyik legnagyobb előnye, hogy az összegyűjtött Lidl Pontok 24 hónapig érvényesek maradnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy a vásárlók akár nagyobb értékű jutalmakra is kényelmesen gyűjthessenek, anélkül hogy rövid határidők miatt kellene sietniük a beváltással.

A program indulásának alkalmából a Lidl minden felhasználót üdvözlő bónusszal is jutalmaz, hogy ösztönözze az új pontgyűjtő rendszer mielőbbi kipróbálását.