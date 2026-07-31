Új német óriásbolt veheti meg a Tesco áruházait Magyarországon? Nagyon magas szintről érkezett meg a válasz – a Schwarz-csoport döntése, hogy bevonulnak-e

A Lidl Magyarország februárral zárja a pénzügyi évét, az erről szóló beszámolót pedig szokás július végén hozza nyilvánosságra a kiskereskedelmi lánc. Ennek kapcsán készített terjedelmes interjút Szlavikovics Zitával, a Lidl Magyarország igazgatósági elnökével a G7 gazdasági portál.

A Lidl cégcsoportjához tartozó Kaufland érkezése még bizonytalan / Fotó: Kaufland

A német tulajdonú kiskereskedelmi lánc árbevétele 12 százalékkal 1485 milliárd forintra nőtt, az adózott eredménye pedig 34,6 milliárd forint volt. A cég 60 milliárd forint különadót fizetett 2025-ben, az összes adóbefizetésük pedig 321 milliárd forint volt. Az alkalmazotti létszámuk több mint 200 fővel nőtt, és már 10 ezer fő fölötti a dolgozók száma.

Terjeszkedne a Lidl, ha lenne lehetősége

A plázastop kapcsán Szlavikovics Zita elmondta, hogy az eddigi egyeztetések alapján nem látják, hogy teljesen megszűnne ez a korlátozás. Szerinte az teljesen rendben van, hogy előírnak bizonyos paramétereket, amit be kell tartani, a jelenlegi szabályozás utóbbi változtatásai azonban csak a kiskereskedelemre fókuszáltak, és őket igyekeztek kiszorítani a fejlődésből, a legutóbbi módosításokkal már a bérleményeket is korlátozták.

„Azt várjuk, hogy a kormány ezt átgondolja és tisztességes elbírálási rendszert állít fel, mert egyébként az előírásoknak örömmel megfelelünk. Most 220 üzletünk van országszerte, de 55 településen keresünk még területet, épületet, amelyen megvalósítható lesz egyszer egy Lidl üzlet. A keresési listánkban benne van Budapest is, de olyan városok is, mint például Tiszakécske, Gyömrő, Mogyoród, ahol még egyáltalán nem vagyunk jelen” – emelte ki az igazgatósági elnök.

Annak kapcsán, hogy ha most enyhülne, illetve rendeződne a plázastop, akkor egy éven belül hány új üzletet nyitna a Lidl, Szalvikovics kifejtette, hogy egy év alatt még nem lenne nagy változás, mert az engedélyezés és építkezés tovább tart, azonban két-három éven belül talán minden olyan láncnál nagyobb üzletszám-emelkedést láthatnánk, amelyeknek megvan a tőkéje a terjeszkedéshez, így természetesen náluk is.

Az árrésstop kivezetése időszerű lenne a kiskereskedelmi lánc szerint

Az árrésstopról a cégvezető úgy gondolja, hogy fékezi a normál piaci versenyt. Ez komoly következményekkel járhat a kínálatra nézve is, mert ha tudják, hogy a termék a korlátozott árrés mellett veszteséget termel, akkor sokszor nem listázzák be, ilyen módon a gyártásra is hat az árrésstop.