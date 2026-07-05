Megint elesett az M1-es, több helyen is gondok vannak

Az Útinform adatai szerint a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a 17-es és a 18-as kilométer között a külső sávban aszfaltot javítanak az érintett sáv lezárása mellett. A munkavégzés mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Ezen a szakaszon két személyautó összeütközött a terelésben a főváros felé vezető oldalon, ahol a 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás több kilométer hosszú - tették hozzá.

Mosonmagyaróvár térségében, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán műszaki átjárót építenek a 158-as kilométernél, ezért a belső sávot lezárták. A munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszan torlódnak a járművek - jelezték.

Az M3-as autópályán, Gyöngyös térségében, a terelésben, a Budapest felé vezető oldalon, két személygépjármű összeütközött. A 74-es km-nél a külső sávot lezárták.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek, írták.