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közlekedés
Rákospalota-Újpest állomás
M3-as metró
városközpont
Vitézy Dávid

Két új metrómegálló, egy teljesen átalakuló budapesti városrész - berobban az ingatlanpiac, Vitézy: "tudom, hogy ebből lesznek viták"

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A kormány két megállóval meghosszabbítaná a hármas metró vonalát. A nyolcvanmilliárd forintos, uniós forrású beruházás 2030-ra elkészülhet. Az M3 metró projekt sokkal többet ígér egy korszerű közlekedési csomópontnál Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint: új városközpont alakulhat ki Rákospalota-Újpesten.
B. H. L.
2026.07.23, 17:31

Az M3 metró vonalának két megállóval történő meghosszabbítását jelentette be szerdán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik eleme, megvalósíthatóságát pedig az teszi lehetővé, ami az egész programét: az új kormány intézkedéseinek köszönhetően rendelkezésre állnak hozzá az uniós források. Nyolcvan milliárd forintra lesz szükség, a pénz az Ikop Plusz keretéből érkezne.

M3 metró
Megújul a veresegyházi vonal, a Rákospalota-Újpest állomás, és érkezik az M3 metró/Fotó: Tumbász Hédi

Káposztásmegyer még vár a sorára

Az M3 metró az 1980-as években megfogalmazott terv szerint Káposztásmegyerig menne ki, vagyis lenne még egy megállója. Azonban az eredetileg körülbelül 20 ezer lakásosra tervezett lakótelep építése a rendszerváltás táján leállt, az 5,8 ezer lakásos közösség pedig jóval kisebb utazóközönség annál, amekkora a metró kivezetését indokolta volna. Mellesleg a metróra szánt pénz is elfogyott. Azonban a vonalnak a lakótelepig történő meghosszabbítása most sem került le a terítékről, de miniszter szerint egyelőre a két új megálló 2030-ig történő megépítése reális, mert már

  • rendelkezésre állnak a tervek,
  • és megvan rá a pénz is.

A jelenlegi északi végállomás, Újpest-központ utáni megálló a Rózsa utcánál lenne, a következő, amely egyben új végállomás, a Rákospalota-Újpest vasútállomásnál. Ott egyébként már van villamos, és nem túl messze kisebb helyi buszvégállomás is.

A beruházás azért jelentős a miniszter szerint, mert találkozni fog a metróval az eddig metrókapcsolat nélküli szobi és a veresegyházi vonal a két kerület határán. Hasonló vasút-metró csomópont jött létre korábban Kőbánya-Kispesten és Kelenföldön is, vagyis a főváros viszonylag külső részein. A tárgyalások már folynak a fővárosi kollégákkal. Az a cél, hogy a BKV mielőbb hozzálásson az építkezéshez.

Át kell alakulnia a környéknek

Tudom, hogy ebből lesznek lokális viták. Ennek a beruházásnak ugyanis úgy van értelme, ha egyúttal lakások is épülnek a környéken. Már a világon mindenütt akkor indulnak a nagy volumenű közösségiközlekedés-fejlesztések, ha az állomások környékén minél több ember él gyalogtávon belül

 – mondta a miniszter. Ez a folyamat szerinte magától is beindulhat, hiszen ez történt az M4 metró végállomása környékén is. Azonban le kell ülni a közeli kerületek önkormányzataival és a fővárossal, hogy minél gördülékenyebb legyen a fejlesztés.

A Rákospalota-Újpest megálló körül ma rengeteg üres terület van. Ebből egy óriásit a MÁV kezel, a közelben épül majd egy (a metrónak is forgalmat generáló) stadion, de Vitézy Dávid szerint nincs itt helye az állomás melletti fémhulladék-gyűjtő telepnek. Tehát nem egyszerűen egy közlekedési központ létesülne (a villamos már itt van), hanem egy városközpont kialakítása indulna meg.

Újpest már készül

Újpest hosszú távú településfejlesztési stratégiája a vasútállomás tágabb környezetét (a Fóti úti és Árpád úti tengelyt) kiemelt fejlesztési akcióterületként kezeli. Ennek része a barnamezős területek és a laktanyák rehabilitációja: az állomás közelében lévő, hatalmas kiterjedésű egykori katonai objektumon új lakó-, intézményi, illetve zöldfelületi funkciókat hozna létre. A vasút menti régi ipari és raktározási területeken is modern, vegyes funkciójú negyedek kialakítását ösztönzi a kerületi építési szabályzat. Összességében az Újpest-Központtól induló üzleti-szolgáltatási „sűrűsödés" elérné a vasútállomást. 

A főváros kapja a pénzt

A miniszter bejelentését Karácsony Gergely főpolgármester történelmi jelentőségűnek nevezte, az M3 metró forrását ugyanis a főváros kapja. Bejegyzése szerint az M3-as metrónak már a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervei készen állnak, de a vonal Rákospalota-Újpestig történő meghosszabbítása is óriási előrelépés, mert a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. A metró meghosszabbítása így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat.

Négyszer több utast hoz majd az M3 metróhoz a veresegyházi vonal

A miniszter a Baross Gábor terv részeként több olyan projektet is ismertetett, amely közvetve-közvetlenül kapcsolódik az M3 metró meghosszabbításához. A legfontosabbak talán, hogy

  • előkészítik a Nyugati pályaudvar bevezető szakaszainak a fejlesztését,
  • teljesen megújul a Rákospalota-Újpest vasútállomás,
  • besegít a vasúti járműflotta fiatalítása,
  • és 2030-ig 174 milliárd forintból átfogó fogó fejlesztésen esik át a veresegyházi vonal.

A vonalrekonstrukció Fót, Veresegyház és Őrbottyán térségére összpontosít. Lezárultával a jelenlegi óránkénti egy vonat helyett 4-6 közlekedik rajta, a járművek akkortól szintén megújult, modern állomásokat és megállókat érintenek. Az utasforgalom 2030 után a mai három-, négyszeresére nőhet.

 

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