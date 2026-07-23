Két új metrómegálló, egy teljesen átalakuló budapesti városrész - berobban az ingatlanpiac, Vitézy: "tudom, hogy ebből lesznek viták"

Az M3 metró vonalának két megállóval történő meghosszabbítását jelentette be szerdán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik eleme, megvalósíthatóságát pedig az teszi lehetővé, ami az egész programét: az új kormány intézkedéseinek köszönhetően rendelkezésre állnak hozzá az uniós források. Nyolcvan milliárd forintra lesz szükség, a pénz az Ikop Plusz keretéből érkezne.

Megújul a veresegyházi vonal, a Rákospalota-Újpest állomás, és érkezik az M3 metró/Fotó: Tumbász Hédi

Káposztásmegyer még vár a sorára

Az M3 metró az 1980-as években megfogalmazott terv szerint Káposztásmegyerig menne ki, vagyis lenne még egy megállója. Azonban az eredetileg körülbelül 20 ezer lakásosra tervezett lakótelep építése a rendszerváltás táján leállt, az 5,8 ezer lakásos közösség pedig jóval kisebb utazóközönség annál, amekkora a metró kivezetését indokolta volna. Mellesleg a metróra szánt pénz is elfogyott. Azonban a vonalnak a lakótelepig történő meghosszabbítása most sem került le a terítékről, de miniszter szerint egyelőre a két új megálló 2030-ig történő megépítése reális, mert már

rendelkezésre állnak a tervek,

és megvan rá a pénz is.

A jelenlegi északi végállomás, Újpest-központ utáni megálló a Rózsa utcánál lenne, a következő, amely egyben új végállomás, a Rákospalota-Újpest vasútállomásnál. Ott egyébként már van villamos, és nem túl messze kisebb helyi buszvégállomás is.

A beruházás azért jelentős a miniszter szerint, mert találkozni fog a metróval az eddig metrókapcsolat nélküli szobi és a veresegyházi vonal a két kerület határán. Hasonló vasút-metró csomópont jött létre korábban Kőbánya-Kispesten és Kelenföldön is, vagyis a főváros viszonylag külső részein. A tárgyalások már folynak a fővárosi kollégákkal. Az a cél, hogy a BKV mielőbb hozzálásson az építkezéshez.

Át kell alakulnia a környéknek

Tudom, hogy ebből lesznek lokális viták. Ennek a beruházásnak ugyanis úgy van értelme, ha egyúttal lakások is épülnek a környéken. Már a világon mindenütt akkor indulnak a nagy volumenű közösségiközlekedés-fejlesztések, ha az állomások környékén minél több ember él gyalogtávon belül

– mondta a miniszter. Ez a folyamat szerinte magától is beindulhat, hiszen ez történt az M4 metró végállomása környékén is. Azonban le kell ülni a közeli kerületek önkormányzataival és a fővárossal, hogy minél gördülékenyebb legyen a fejlesztés.