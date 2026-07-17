Újabb jól hangzó stratégiát mutatott be az Európai Bizottság, de az ördög a részletekben rejlik

Az Európai Bizottság új állattenyésztési stratégiája fontos politikai fordulatot jelez: Brüsszel az ágazatot már nem kizárólag környezetvédelmi és állatjóléti problémák forrásaként, hanem az élelmezésbiztonság, a vidéki foglalkoztatás és az uniós stratégiai autonómia egyik alappilléreként kezeli. A szemléletváltás azonban önmagában kevés lehet, ha az európai termelőkre előírt költséges átállást nem követi megfelelő finanszírozás, miközben az importált termékekkel szemben továbbra sem érvényesülnek azonos követelmények – mutatott rá közleményében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz).

A Magosz szerint, az Európai Bizottság új stratégiai terve jó irányt mutat, de hiányoznak a konkrétumok Fotó: Havran Zoltán

Az Európai Bizottság július 7-én mutatta be az első átfogó uniós állattenyésztési stratégiát. A dokumentum öt prioritást jelöl ki:

az ágazat ellenálló képességének növelését,

versenyképességének erősítését,

a fenntarthatóbb termelés támogatását,

az európai állattenyésztési rendszerek sokszínűségének megőrzését,

valamint a magas minőségű uniós termékek és termelési normák elismertetését.

A stratégia időzítése Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára szerint, nem véletlen. Az európai állattenyésztés hosszabb ideje zsugorodik, miközben az ágazat jövedelmezőségét a magas energia- és takarmányköltségek, az állatbetegségek, a szigorodó szabályok, valamint az olcsóbb harmadik országbeli import egyszerre terheli.

Folyamatosan fogy az európai állatállomány

Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az Európai Unióban 131,5 millió sertést, 71,6 millió szarvasmarhát, 55,3 millió juhot és 10,2 millió kecskét tartottak. Egyetlen év alatt valamennyi fontosabb állatfaj állománya csökkent: a sertéseké 0,5, a szarvasmarháké 0,4, a juhoké 2,2, a kecskéké pedig 2,5 százalékkal.

Hosszabb időtávon még látványosabb a visszaesés. A sertések, szarvasmarhák, juhok és kecskék együttes száma 2009 és 2024 között mintegy 12 százalékkal esett vissza. A zsugorodás mögött nem csupán a fogyasztási szokások változása áll. Sok gazdaság azért hagy fel az állattartással, mert az istállók korszerűsítése, a trágyakezelés fejlesztése, az állatjóléti előírások teljesítése és a járványvédelem egyre nagyobb beruházásokat igényel, miközben ezek megtérülése bizonytalan.