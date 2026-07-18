Ébresztő, Amerika egy sor csapást mérhet Magyarországra: nem biztos, hogy Orbán Viktor nélkül ki lehet védeni őket – a Tisza-kormánynak nagy szüksége lehet rá

Orbán Viktor szerepe a magyar-amerikai kapcsolatokban

Az utóbbi időben sokat cikkeztek Orbán Viktor amerikai útjáról, a napokban pedig olyan információk láttak napvilágot, miszerint a Fidesz elnöke amellett, hogy megtekinti a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és döntőjét, várhatóan Donald Trumppal is megbeszélést folytat majd. A két politikus 2025 novembere óta nem találkozott, amikor is fontos kétoldalú megállapodások születtek Magyarország és az Egyesült Államok között:

Hazánk mentesült az orosz földgázra és kőolajra kivetett szankciók alól,

szó volt egy nukleáris együttműködésről és a Paks II. beruházás is szankciómentességet kapott, továbbá

számos kereskedelmi megállapodás is létrejött, amelynek egyik fontos eleme volt a pénzügyi védőpajzs.

A Havasi Bertalan által cáfolt találgatások szerint most nem a bilaterális kapcsolatok játszották volna a főszerepet, hanem sokkal inkább Donald Trump új kezdeményezése, amely közös civilizációs örökségre építve erősítené meg Amerika és Európa kapcsolatát. Az amerikai külügyminisztérium olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a nemzeti szuverenitás, migráció, cenzúra, valamint a jogi eszközök politikai célú alkalmazását vizsgálják. Erre az Egyesült Államok közlése szerint azért van szükség, mert

egyes szupranacionális intézmények és kormányok túl tágan értelmezik a gyűlöletbeszéd fogalmát, valamint az online tartalmak ellenőrzésével korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát és a demokratikus részvételt.

Attól függetlenül, hogy a találkozó nem valósult meg, ez jó hír lehet a Fidesz európai uniós pártcsaládjának, a Patriótáknak, mivel úgy tűnik, Donald Trump és az amerikai kormány kész támogatni a politikai közösség által képviselt értékeket. Magyarországnak azonban most nem ezért van égető szüksége Orbán Viktorra és kiterjedt kapcsolati rendszerére.