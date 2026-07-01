Itt az első bírálat: a Fidesz szerint a magyar családok fizethetik meg a 2027-es, Kármán-féle költségvetés árát
Jelentős változást ígér a 2027-es költségvetés előkészítésében a kormány. Kármán András pénzügyminiszter szerint szakítanak azzal a gyakorlattal, hogy már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják a büdzsét, helyette ősszel, októberben kerülhet az Országgyűlés elé a törvényjavaslat. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Kármán több gyakorlattal szakítana a költségvetés tervezését illetően. A Fidesz bírálta az eddig megismert elképzeléseket a 2027-es költségvetés megalkotásáról, azt állítva, hogy annak a magyar családok lehetnek a vesztesei.
Máris megszorít a kormány, a magyar családok ezt kapták eddig
Az ellenzéki párt azt írja, hogy Kármán András, akit „alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a nemzeti kormány”, új költségvetési politikát hirdetett meg, ennek árát viszont a magyar családok fogják megfizetni. A Fidesz emlékeztet arra, hogy a nemzeti kormány idején Magyarországon
- mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart,
- a gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt,
- a bérek 10 százalék fölött növekedtek,
- az inflációt 2 százalék alá szorították,
- a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését.
A bírálat szerint most viszont Kármán András pénzügyminisztersége alatt a kormány megszünteti a családokat védő jelzáloghitel-kamatstopot, már kivezette a védett üzemanyagárak rendszerét, kivezeti a 3 százalékos kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és „éppen a mai napon megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat”.
A pénzügyminiszter által közzétett, a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre
– áll közleményükben, amit azzal zárnak, hogy a Fidesz költségvetési megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni.