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költségvetés
Kármán András
bírálat
Fidesz

Itt az első bírálat: a Fidesz szerint a magyar családok fizethetik meg a 2027-es, Kármán-féle költségvetés árát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Éles hangú közleményben bírálta a Fidesz a Kármán András pénzügyminiszter által meghirdetett új költségvetési politikát. A legnagyobb ellenzéki párt szerint hozzá nem értés körvonalazódik a megismert elképzelésekből, és ennek a magyar családok fogják megfizetni a költségeit.
VG
2026.07.01, 16:07

Jelentős változást ígér a 2027-es költségvetés előkészítésében a kormány. Kármán András pénzügyminiszter szerint szakítanak azzal a gyakorlattal, hogy már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják a büdzsét, helyette ősszel, októberben kerülhet az Országgyűlés elé a törvényjavaslat. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Kármán több gyakorlattal szakítana a költségvetés tervezését illetően. A Fidesz bírálta az eddig megismert elképzeléseket a 2027-es költségvetés megalkotásáról, azt állítva, hogy annak a magyar családok lehetnek a vesztesei.

Kármán András, magyar családok
Kármán András pénzügyminiszter május 12-én, miniszterjelölti meghallgatásán - a Fidesz szerint a magyar családok lehetnek a vesztesei a jöcő évi költségvetésnek
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Máris megszorít a kormány, a magyar családok ezt kapták eddig

Az ellenzéki párt azt írja, hogy Kármán András, akit „alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a nemzeti kormány”, új költségvetési politikát hirdetett meg, ennek árát viszont a magyar családok fogják megfizetni. A Fidesz emlékeztet arra, hogy a nemzeti kormány idején Magyarországon 

  • mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart, 
  • a gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, 
  • a bérek 10 százalék fölött növekedtek, 
  • az inflációt 2 százalék alá szorították, 
  • a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését.

A bírálat szerint most viszont Kármán András pénzügyminisztersége alatt a kormány megszünteti a családokat védő jelzáloghitel-kamatstopot, már kivezette a védett üzemanyagárak rendszerét, kivezeti a 3 százalékos kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és „éppen a mai napon megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat”.

A pénzügyminiszter által közzétett, a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre

– áll közleményükben, amit azzal zárnak, hogy a Fidesz költségvetési megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni.

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