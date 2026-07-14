Deviza
EUR/HUF359,45 +0,14% USD/HUF315,46 +0,03% GBP/HUF421,59 +0,13% CHF/HUF387,75 +0,16% PLN/HUF82,92 +0,07% RON/HUF68,67 +0,11% CZK/HUF14,79 +0,02% EUR/HUF359,45 +0,14% USD/HUF315,46 +0,03% GBP/HUF421,59 +0,13% CHF/HUF387,75 +0,16% PLN/HUF82,92 +0,07% RON/HUF68,67 +0,11% CZK/HUF14,79 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
reálbér
bérezés
fizetés

Kiderült az igazság a magyarok fizetéséről, alig hiszünk a szemünknek: ezt hagyták itt örökségül Orbán Viktorék a Tiszának – most már külföldön is feltűnt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredményt ért el Magyarország: az OECD friss jelentése szerint a magyar reálbérek 2021 és 2026 első negyedéve között közel 30 százalékkal emelkedtek, amivel csak Törökország előzi meg az országot a szervezet rangsorában. A magyar fizetésekre Orbán Balázs is felhívta a figyelmet, ugyanakkor arra figyelmeztetett: a következő években ennél is nagyobb béremelkedést várnak a választók az új kormánytól, ami komoly kihívás elé állíthatja a Tisza-kabinetet.
VG
2026.07.14, 06:27
Frissítve: 2026.07.14, 06:37

A magyarok fizetésének alakulásáról közölt figyelemre méltó összehasonlítást az OECD. A nemzetközi szervezet legfrissebb foglalkoztatási jelentésében azt vizsgálta, hogyan változtak a reálbérek – vagyis a vásárlóerővel korrigált keresetek – 2021 első negyedéve és 2026 első negyedéve között. Az eredmény alapján Magyarország az OECD-tagállamok élmezőnyébe került: csak Törökország előzi meg, a magyar reálbérek öt év alatt mintegy 30 százalékkal emelkedtek.

Kiderült az igazság a magyarok fizetéséről, alig hiszünk a szemünknek: ezt hagyták itt örökségül Orbán Viktorék a Tiszának – most már külföldön is feltűnt
Kiderült az igazság a magyarok fizetéséről, alig hiszünk a szemünknek: ezt hagyták itt örökségül Orbán Viktorék a Tiszának – most már külföldön is feltűnt / Fotó: M1 / Facebook

A közzétett grafikon szerint a magyar adat jelentősen meghaladja az OECD átlagát, és olyan országokat előz meg, mint Lengyelország, Mexikó vagy Litvánia. Eközben több fejlett gazdaságban – köztük Olaszországban, Csehországban, Svédországban vagy Ausztráliában – még mindig alacsonyabb a reálbérek szintje, mint öt évvel ezelőtt.

A friss OECD-adatokra Orbán Balázs is reagált közösségi oldalán. „Ezt a grafikont csak így itt hagyom. Most posztolta az OECD. A grafikon a nettó bérek változását mutatja be a tagok körében az elmúlt öt évben. Nem magyar statisztika, nem propaganda, és a többi” – írta.

A politikus szerint ugyanakkor a számok önmagukban nem jelentik azt, hogy az emberek elégedettek lennének a keresetekkel:

Amin tűnődöm, hogy az emberek erre jól láthatóan azt mondták, hogy kevés. Amit meg tudok érteni. Persze minden relatív.

Orbán Balázs szerint a valódi kérdés az, hogy a következő öt évben sikerülhet-e ismét hasonló mértékű reálbér-emelkedést elérni. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezt szerinte nehezítheti az európai gazdaság lassulása, az egymást követő válságok, valamint az általa bizonytalannak nevezett alkotmányos helyzet.

Fotó: Facebook / OECD

A KSH adatai is jelentős béremelkedést mutatnak

A nemzetközi összehasonlítást a hazai statisztikák is alátámasztják . A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2026 áprilisában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 772 200 forint, míg a nettó átlagkereset 541 200 forint volt.

A bruttó átlagkereset egy év alatt 9 százalékkal, a nettó átlagkereset pedig 11,2 százalékkal emelkedett. 

A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedésében jelentős szerepet játszott a családi adókedvezmény bővítése, valamint a többgyermekes és a fiatal édesanyákat érintő személyijövedelemadó-kedvezmények kiterjesztése.

Mindezek mellett a reálkeresetek 8,9 százalékkal emelkedtek, miközben az infláció áprilisban 2,1 százalék volt. A mediánkeresetek szintén jelentősen nőttek: a bruttó mediánbér 616 ezer, a nettó mediánkereset pedig 436 400 forintra emelkedett, ami éves összevetésben 9,1, illetve 11,1 százalékos növekedést jelent.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu