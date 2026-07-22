Magyar Péter miniszterelnök szerda esti Facebook-bejegyzésében többek között arról számolt be, hogy az esti órákban döntenek az áfacsökkentésről. Pár órával Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter pedig arról posztolt, hogy mozgalmas hetek vannak mögöttük, és holnap, azaz csütörtökön ennek vége, és felfedik a minisztériumát érintő döntéseket. Tehát nagy eséllyel csütörtökön lehull a lepel a Tisza-kormány áfacsökkentés-tervéről.

Magyar Péter váratlanul elárulta: áfacsökkentésekről dönt a kormány, bejelentés készül Kapitány István minisztériumáról – már csütörtökön minden részlet kiderülhet / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tisza Párt korábbi vállalása szerint 27-ről 5 százalékra csökkentenék az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját. A választási program az alapvető, egészséges élelmiszereket emelte ki, de nem határozta meg pontosan, mely termékek tartoznának ebbe a körbe. Magyar Péter korábban arról is beszélt, hogy

első lépésként a zöldségek és gyümölcsök áfája csökkenne 5 százalékra, majd a kedvezményt fokozatosan kiterjesztenék más egészséges, végül minden alapvető élelmiszerre.

A vényköteles gyógyszereket teljesen áfamentessé tennék. A 27 százalékos általános áfakulcs eltörlését vagy általános csökkentését ugyanakkor nem ígérték, a kedvezmény meghatározott termékkörökre vonatkozna. A csütörtöki bejelentésből ezért főként az derülhet ki, hogy a kormány mely termékekkel kezdi a programot, mikortól lép életbe a változás, és mekkora költségvetési bevételkieséssel számol.

Az üzemanyagoknál már visszavonult az áfacsökkentéstől a kormány

Alig három héttel az üzemanyagárstop megszüntetése után a benzin és a gázolaj ára ismét a korábbi hatósági árszint fölé emelkedett . A benzin országos átlagára 595, a gázolajé 615 forint fölé került, bár később mindkét ár valamelyest visszacsúszott. A drágulást a piaci szereplők elsősorban a közel-keleti feszültségekkel és az iráni háború következményeivel magyarázták. A hazai árakat ugyanakkor a Mol nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árazási gyakorlata is jelentősen befolyásolja. A vállalat szerint a magyar kutak árai továbbra sem haladják meg a környező országok átlagát.

A szakmai szervezetek azonban arra számítanak, hogy a nagykereskedelmi drágulás előbb-utóbb teljes egészében megjelenik a fogyasztói árakban.

Magyar Péter eközben kizárta az üzemanyagok áfájának csökkentését, arra hivatkozva, hogy az uniós szabályok nem teszik lehetővé külön kedvezményes kulcs bevezetését.

A jövedéki adó mérséklésére is kevés teret látott, mivel annak magyarországi szintje már közel van az uniós minimumhoz. Ez éles fordulatot jelentett a kampányban tett ígérethez képest, amikor az adók csökkentésével literenként 480 forintos üzemanyagárat tartott elérhetőnek. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint ugyanakkor más adóterhek kivezetésével továbbra is lehetne mérsékelni a kutakon megjelenő árakat.