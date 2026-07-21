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Magyar Péter
államcsőd
költségvetés

Döbbenetes kijelentést tett Magyar Péter: szerinte államcsőd szélén volt Magyarország – Kósa Lajos ezzel a mondatával egyszer már bedöntötte a forintot

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A miniszterelnök döbbenetes kijelentést tett a parlament mai vitájában. Magyar Péter szerint májusban államcsőd szélén volt Magyarország, csak a befektetők optmizmusán múlott, hogy sikerült elkerülni. Emlékezetes, ezzel a mondatával Kósa Lajos 2010-ben kisebb pánikot okozott a befektetők körében.
Járdi Roland
2026.07.21, 12:51

Magyar Péter miniszterelnök a parlament plenáris ülésének vitájában azt állította, hogy 2026 májusában, amikor átvették a kormányzást, Magyarország az államcsőd szélén állt.

Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment Magyar Péter
Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő Zsigó Róbert, a Fidesz országgyűlési képviselőjére reagált. A bajai illetőségű politikus szerint tudatos félrevezetés azt állítani, hogy a magyar gazdaság romokban van, amit azzal magyarázott, hogy nincsenek sem devizahitelek, ahogy 2010-ben, illetve nincsen jelen a Nemzközi Valuttalap sem hazánkban.

Amikor átvettük a kormányzást, ilyen picin múlott, ahogy kivéreztetve átadták a költségvetést, hogy nem lett államcsőd

- ezt válaszolta aztán Zsigónak Magyar Péter, aki szerint ha nem lett volna hurráoptimizmus a külföldi befektetőknél, hogy jön egy kormány, amely betartja a szabályokat és felelős költségvetési politikát fog folytatni, akkor fizetésképtelen lett volna költségvetés.

Bár nem tudjuk, hogy konkrétan mire utalt Magyar Péter, de lényegében semmi nem támasztja alá az érvelését.

A magyar államadósság finanszírozása az elmúlt hónapokban végig stabil volt, a forint kétségtelenül erősödött az áprilisi választás óta, de előtte is már eltávolodott a 400-as szinttől. 

Eltúlozza a költségvetés állapotát egy ideje a miniszterelnök

Ugyanakkor nem először riogat a költségvetési számokkal a kormányfő. A háromnapos kihelyzett kormányülés után beszélt arról Magyar Péter, hogy köszönőviszonyban sincsenek a költségvetési hiányszámok azzal, amit az Orbán-kormány korábban hivatalosan kommunikált.

A három számnak semmi köze sincs egymáshoz. A magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számol

- fogalmazott Magyar, aki rámutatott arra is, hogy a költségvetés átvilágítása után azt látják, hogy a 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, de még azokkal együtt is 7 százalék felett lehet. Az újdonsült kormányfő egyenesen Gyurcsány Ferenchez hasonlította Orbán Viktort, amiért szerinte ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy korábban a szocialista miniszterelnök.


 

 

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