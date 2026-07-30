Ezt kevesen gondolták volna: Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését – kötelező leállást is elrendelhet a Tisza-kormány
Csütörtökön este Magyar Péter vidóüzenetben jelentkezett a százhalombattai Dunamenti erőműből. Ez azért fontos helyszín, mert egy tegnapi meghibásodás miatt, éppen a paksi atomerőmű kiesésével egy időpontban leállt az áramtermelés.
Kulcsfontosságú létesítményről van szó: ez Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőműve. Csakhogy jelenleg működésképtelen. Az történt, hogy a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, ezért le kellett állítani a blokk működését az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején.
Ezzel a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenés következett be.
A részben állami tulajdonban álló erőmű vezetése arról tájékoztatta a Tisza-kormányt a helyszíni bejáráson, hogy a javítás folyamatban van.
- A meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték.
- Az érintett terület lehűtését követően már holnap megkezdődhet a beszerelés és az üzem újraindítása.
- Ennek köszönhetően a mostani információk szerint ez az erőmű az előzetesen vártaknál korábban, akár vasárnap teljes kapacitással szolgáltathat.
A Dunamenti Erőmű az 1960-as években nyitotta meg a kapuját, a csúcson 4000 MW volt a teljesítménye, ami a paksi atomerőmű kapacitásának a duplája.
Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését
Magyar Péter ugyanakkor arra is kitért, hogy a Mavir, mint rendszerirányító jelenleg is kapcsolatban áll Magyarország legnagyobb villamosenergia felhasználó üzemeivel, ipari létesítményeivel, és egyezteti, hogy ezek mekkora önkéntes kapacitáscsökkentést tudnak vállalni a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti fogyasztási időszakban.
Ahogy jeleztem, a korlátozásra kiválasztott fogyasztók között vannak a hazai akkumulátorüzemek, cementgyárak, műtrágya és egyéb vegyi üzemek, de autógyárak és
például a nyíregyházi LEGO üzem is.
Innen is nyomatékosan felszólítom a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztás csökkentésre. Egyben jelzem, hogy a kormány előkészíti a szükséges jogszabályi hátteret, hogy szükséges esetén kötelező leállást is elrendelhessen a legkritikusabb időszakokban – közölte.
A nyíregyházi Lego-gyár a magyar ipar egyik büszkesége. Tavaly szeptemberben még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy mintegy 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb Lego gyára jött létre Nyíregyházán.
Ráadásul ez a dán vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. Az Orbán-kormány a fejlesztést 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.
A Lego már jelenleg is 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon. A vállalat nyíregyházi árbevétele 2024-ben 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött.
A munkavállalói száma az idén eléri az ötezret, ami szintén csúcsnak számít.
A Lego évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.
Biztosan nem ez marad az egyetlen gyár, ami megkapja a kormányzat felszólítását, hogy csavarja le a termelését. Hogy milyen üzemek lehetnek még rajta a listán, arról itt írtunk.