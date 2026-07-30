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Lego Csoport
Nyíregyháza
áram
paksi atomerőmű
Tisza-kormány
gyár
Magyar Péter
leállás

Ezt kevesen gondolták volna: Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését – kötelező leállást is elrendelhet a Tisza-kormány

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Egy sor másik is rajta van a listán. Magyar Péter váratlanul nevestített egyet azok közül a gyárak közül, amelyeknél a kormány elvárja az önkéntes csökkentését az áramfelhasználásnak. Meglepő, melyik üzemről van szó, ugyanis eddig nem úgy került szóba, mint ami zabálja az erőforrásokat.
Hecker Flórián
2026.07.30, 20:59
Frissítve: 2026.07.30, 21:41

Csütörtökön este Magyar Péter vidóüzenetben jelentkezett a százhalombattai Dunamenti erőműből. Ez azért fontos helyszín, mert egy tegnapi meghibásodás miatt, éppen a paksi atomerőmű kiesésével egy időpontban leállt az áramtermelés.

Magyar Péter, Kapitány István
Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését / Fotó: Dunamenti Erőmű

Kulcsfontosságú létesítményről van szó: ez Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőműve. Csakhogy jelenleg működésképtelen. Az történt, hogy a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, ezért le kellett állítani a blokk működését az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején.

Ezzel a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenés következett be.

A részben állami tulajdonban álló erőmű vezetése arról tájékoztatta a Tisza-kormányt a helyszíni bejáráson, hogy a javítás folyamatban van.

  1. A meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték.
  2. Az érintett terület lehűtését követően már holnap megkezdődhet a beszerelés és az üzem újraindítása.
  3. Ennek köszönhetően a mostani információk szerint ez az erőmű az előzetesen vártaknál korábban, akár vasárnap teljes kapacitással szolgáltathat.

A Dunamenti Erőmű az 1960-as években nyitotta meg a kapuját, a csúcson 4000 MW volt a teljesítménye, ami a paksi atomerőmű kapacitásának a duplája.

Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését

Magyar Péter ugyanakkor arra is kitért, hogy a Mavir, mint rendszerirányító jelenleg is kapcsolatban áll Magyarország legnagyobb villamosenergia felhasználó üzemeivel, ipari létesítményeivel, és egyezteti, hogy ezek mekkora önkéntes kapacitáscsökkentést tudnak vállalni a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti fogyasztási időszakban.

Ahogy jeleztem, a korlátozásra kiválasztott fogyasztók között vannak a hazai akkumulátorüzemek, cementgyárak, műtrágya és egyéb vegyi üzemek, de autógyárak és

például a nyíregyházi LEGO üzem is.

Innen is nyomatékosan felszólítom a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztás csökkentésre. Egyben jelzem, hogy a kormány előkészíti a szükséges jogszabályi hátteret, hogy szükséges esetén kötelező leállást is elrendelhessen a legkritikusabb időszakokban – közölte.

A nyíregyházi Lego-gyár a magyar ipar egyik büszkesége. Tavaly szeptemberben még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy mintegy 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb Lego gyára jött létre Nyíregyházán.

Ráadásul ez a dán vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. Az Orbán-kormány a fejlesztést 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.

A Lego már jelenleg is 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon. A vállalat nyíregyházi árbevétele 2024-ben 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött.

A munkavállalói száma az idén eléri az ötezret, ami szintén csúcsnak számít.

A Lego évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.

Biztosan nem ez marad az egyetlen gyár, ami megkapja a kormányzat felszólítását, hogy csavarja le a termelését. Hogy milyen üzemek lehetnek még rajta a listán, arról itt írtunk. 

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