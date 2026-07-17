Rendkívüli, Magyar Péter percekkel ezelőtt bejelentette az új magyar adószabályokat: eltörölnek és létrehoznak új sarcokat – itt a pontos lista

Átfogó adóreformot jelentett be Magyar Péter miniszterelnök: a TISZA-kormány öt kisebb adónemet megszüntet, szigorítja a nagyvállalatok és a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adózását, miközben új környezetvédelmi terheket vezet be a nagy szennyezőkre. A kabinet szerint a változások egyszerűbbé és igazságosabbá teszik az adórendszert, valamint újabb feltételeket teljesítenek az uniós források felszabadításához.

Magyar Péter közlése alapján az intézkedések az uniós forrásokhoz vezető akadályok lebontását is szolgálják / Fotó: NurPhoto via AFP

Átfogó adóreformról döntött a TISZA-kormány

– jelentette be pénteki videóüzenetében Magyar Péter miniszterelnök.

A kabinet

egyszerre számolná fel a bizalmi vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó adóelkerülési lehetőségeket;

szűkítené a globális nagyvállalatok adókedvezményeit;

eltörölne öt kisebb adónemet;

miközben jelentősen szigorítana a környezetszennyező vállalatok terhein is.

A miniszterelnök szerint a cél egy egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb adórendszer kialakítása, amely egyúttal teljesíti az Európai Unió felé vállalt kötelezettségek egy részét is, ezzel elősegítve a Magyarországnak járó uniós források lehívását.

Magyar Péter: megszűnik öt adónem

A bejelentés szerint a kormány eltörli az önkormányzatok által kivethető települési különadót, amelyet jelenleg mindössze 25 település alkalmaz. Kivezetik az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót is, amelyet 16 önkormányzat vetett ki.

Megszűnik továbbá a bevándorlási különadó, amelyet Magyar Péter szerint a gyakorlatban soha nem alkalmaztak, kizárólag politikai célokat szolgált. Emellett kivezetik a szén-dioxid-kvótaadót és az ahhoz kapcsolódó tranzakciós díjat is, amelyeket a miniszterelnök szerint az előző kormány az uniós joggal ellentétes módon vezetett be.

A kabinet átalakítja a társasági adókedvezmények rendszerét is.

Magyar Péter közlése szerint megszűnnek azok a kedvezmények, amelyek elsősorban a globális nagyvállalatokat, valamint politikai alapítványokat részesítették előnyben.

A kormány kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó, háromszoros adóalap-kedvezményt biztosító szabályokat is. Emellett felülvizsgálják a bizalmi vagyonkezelő konstrukciókat, és visszamenőleg is megvizsgálják az esetleges adóelkerülési gyakorlatokat.