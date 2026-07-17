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Tisza-kormány
adóreform
környezetszennyezés
adókedvezmény
nagyvállalatok
Magyar Péter

Rendkívüli, Magyar Péter percekkel ezelőtt bejelentette az új magyar adószabályokat: eltörölnek és létrehoznak új sarcokat – itt a pontos lista

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Jelentős adópolitikai változásokról döntött a TISZA-kormány. Magyar Péter egyszerre lépne fel az adóelkerülés ellen, szűkítené a kedvezményeket és több adónemet is kivezetne.
VG
2026.07.17, 17:42
Frissítve: 2026.07.17, 17:57

Átfogó adóreformot jelentett be Magyar Péter miniszterelnök: a TISZA-kormány öt kisebb adónemet megszüntet, szigorítja a nagyvállalatok és a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adózását, miközben új környezetvédelmi terheket vezet be a nagy szennyezőkre. A kabinet szerint a változások egyszerűbbé és igazságosabbá teszik az adórendszert, valamint újabb feltételeket teljesítenek az uniós források felszabadításához.

Hungarian PM Holds A Press Conference After Lawmakers Approved The 17th Constitutional Amendment Magyar Péter
Magyar Péter közlése alapján az intézkedések az uniós forrásokhoz vezető akadályok lebontását is szolgálják / Fotó: NurPhoto via AFP

Átfogó adóreformról döntött a TISZA-kormány 

– jelentette be pénteki videóüzenetében Magyar Péter miniszterelnök.

A kabinet

  • egyszerre számolná fel a bizalmi vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó adóelkerülési lehetőségeket;
  • szűkítené a globális nagyvállalatok adókedvezményeit;
  • eltörölne öt kisebb adónemet;
  • miközben jelentősen szigorítana a környezetszennyező vállalatok terhein is.

A miniszterelnök szerint a cél egy egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb adórendszer kialakítása, amely egyúttal teljesíti az Európai Unió felé vállalt kötelezettségek egy részét is, ezzel elősegítve a Magyarországnak járó uniós források lehívását.

Magyar Péter: megszűnik öt adónem

A bejelentés szerint a kormány eltörli az önkormányzatok által kivethető települési különadót, amelyet jelenleg mindössze 25 település alkalmaz. Kivezetik az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót is, amelyet 16 önkormányzat vetett ki.

Megszűnik továbbá a bevándorlási különadó, amelyet Magyar Péter szerint a gyakorlatban soha nem alkalmaztak, kizárólag politikai célokat szolgált. Emellett kivezetik a szén-dioxid-kvótaadót és az ahhoz kapcsolódó tranzakciós díjat is, amelyeket a miniszterelnök szerint az előző kormány az uniós joggal ellentétes módon vezetett be.

A kabinet átalakítja a társasági adókedvezmények rendszerét is. 

Magyar Péter közlése szerint megszűnnek azok a kedvezmények, amelyek elsősorban a globális nagyvállalatokat, valamint politikai alapítványokat részesítették előnyben.

A kormány kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó, háromszoros adóalap-kedvezményt biztosító szabályokat is. Emellett felülvizsgálják a bizalmi vagyonkezelő konstrukciókat, és visszamenőleg is megvizsgálják az esetleges adóelkerülési gyakorlatokat.

A miniszterelnök szerint a módosítások évente több tízmilliárd forint többletbevételt hozhatnak a költségvetésnek.

Megduplázzák a levegőterhelési díjat

A környezetvédelmi intézkedések részeként a kormány megduplázza a szennyező vállalatok által fizetendő levegőterhelési díjat, és Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályainak bevezetését készíti elő. Magyar Péter szerint felmérik a legnagyobb ipari szennyezők vízfelhasználását és környezetterhelését. Azok a vállalatok, amelyek nem csökkentik érdemben a vízfogyasztásukat vagy a szennyezés mértékét, a jelenleginél jóval magasabb adó- és díjtételekkel számolhatnak.

A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kabinet nem iparellenes politikát folytat, hanem kiszámítható beruházási környezetet kíván teremteni, ugyanakkor minden hazai és külföldi befektetőtől elvárja a magyar jogszabályok, a munkavállalók, a helyi közösségek, valamint a környezetvédelmi előírások betartását.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnökét nyílt pályázaton választják ki, és a tisztség a jövőben nem kapcsolódik államtitkári pozícióhoz. 

A vonatkozó törvényjavaslatokat a kormány még pénteken benyújtja az Országgyűlésnek, a végrehajtáshoz szükséges kormányhatározatok pedig a Magyar Közlönyben jelennek meg.

Új adózási intézkedéseket jelentett be Magyar Péter – a nagyvállalatokat és a bizalmi vagyonkezelőket is érinti

Újabb adózási változásokat készít elő a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint döntés született a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatásáról, valamint a bizalmi vagyonkezelők adómentességének megszüntetéséről.

 

 

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