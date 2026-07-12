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Magyar Péter
kátai - németh vilmos
béremelés

Magyar Péter újabb nagy ígérete: még idén jelentős béremelést kaphat közel százezer ember

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Még idén ősszel dönthet a kormány a szociális dolgozók béremeléséről, erre beszélt szombat este egy közösségi média felületen a miniszterelnök. Magyar Péter többször ígéretet tett a kampányban rá, hogy ha hatalmra kerül a Tisza Párt, azonnal megemelik a szociális szféra dolgozóinak bérét.
Járdi Roland
2026.07.12, 06:48
Frissítve: 2026.07.12, 06:50

"A szociális szféra 25 százalékos béremelése őszre, legkésőbb év végére várható" ezt mondta a miniszterelnök. Magyar Péter szombat este a Redditen válaszolt felhasználók kérdéseire, ahol a privát jellegű kérdéseken felül többen a Tisza Párt választási ígéreteit kérték számon.

Magyar Péter
Magyar Péter újabb nagy ígérete: még idén jelentős béremelést kaphat közel százezer ember Fotó: NurPhoto via AFP

A Tisza a kampányban is többször ígéretet tett a szociális dolgozók béremelésére, sőt, Magyar Péter azonnali béremelésről beszélt a Tisza hatalomra jutása esetén. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a múlt héten a Parlamentben fokozatos, kiszámítható bérrendezést ígért a szociális ágazatban dolgozóknak, kimeleve, hogy a kormány 

már dolgozik az intézkedéseken, ám azok megvalósítását a költségvetés aktuális állapota is befolyásolja.

A tárcavezető felszólalásában kiemelte, hogy a szociális szférában tevékenykedő mintegy 90 ezer munkavállaló mindennap rendkívül komoly fizikai és lelki megterhelés mellett végzi a munkáját.  Kátai-Németh Vilmos leszögezte, hogy a kormányzat nem a részleges vagy átmeneti korrekciókban látja a megoldást,

hanem a bérviszonyok tartós stabilizálására törekszik.

"Nem az ad hoc jellegű, egyszeri bérkorrekciók jelentik a megoldást, hanem az érintettek jövedelmi helyzetének kiszámítható, rendszerszintű és tartós rendezése" – mutatott rá a tárcavezető.

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