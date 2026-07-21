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Nestlé
munkaügy
foglalkoztatás
Dunaferr
Magyar Péter

Botrány: tömeges kirúgások a Nestlénél és a Dunaferrnél, de Magyar Péter továbbra sem nevezi ki a munkaügyek felelősét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rettentően lassan halad a kormányzati struktúra felállítása, erre utal, hogy a lapunkhoz eljutott információk szerint még mindig nem dőlt el, ki fog felelni a foglalkoztatáspolitikáért a Tisza-kormányban. Pedig az elmúlt egy hétben több nagyvállalat, köztük a Dunaferr és a Nestlé is tömeges leépítéseket jelentett be. Ha Magyar Péter kormánya tovább tétlenkedik, félő, hogy tovább súlyosbodik a munkaerőpiaci helyzet Magyarországon.
Járdi Roland
2026.07.21, 12:08

Több mint hét hónap telt el a Tisza-kormány megalakulása óta, ám továbbra sincsen felelőse a munkaügyeknek a kormányban tudta meg a Világgazdaság szakszervezeti forrásból. Magyar Péter miniszterelnök tétlenkedését árát a magyar munkavállalók fizethetik meg.

Magyar Péter
Botrány: tömeges kirúgások a Nestlénél és a Dunaferrnél, de Magyar Péter továbbra sem nevezi ki a munkaügyek felelősét Fotó: Feol.hu

Botrány: tömeges kirúgások a Nestlénél és a Dunaferrnél, de Magyar Péter továbbra sem nevezi ki a munkaügyek felelősét

Június közepén írtunk arról, hogy a kormány megalakulása után egy hónappal még mindig kérdéses, hogy kap-e önálló politikai felelőst a foglalkoztatáspolitika az új kabinetben. Akkor a forrásunk pesszimistán nyilatkozott. „Örömmel láttuk, hogy minden egyes társadalmilag fontos kérdést a kormányzati struktúra igyekszik lefedni. Ehhez képest vagy nem jutott figyelem, vagy nem tekinti a munkavállalók ügyeit társadalmilag fontos kérdésnek az új kormány."

Ez a terület teljes leértékelődését jelenti

  – fogalmazott. A szakszervezetek aggodalma jogos. Május 12-én alakult meg hivatalosan a Tisza-kormány, majd jelent meg egy nappal később a Magyar Közlönyben a kormány feladat-és hatásköreit rögzítő ún. statútum rendelet. Már akkor sokan meglepődhettek, hogy a foglalkoztatáspolitika a valami rejtélyes okból a szociális és családügyi minisztériumhoz került, azonban később jött csak a hidegzuhany. 

Kátai-Németh Vilmos miniszter ugyanis négy államtitkárt nevezett ki, azonban közülük egy sem felel dedikáltan a munkaügyekért.

A miniszter június 12-én szólalt meg először a kérdésben, aznap foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrienn közigazgatási államtitkár társaságában. Ugyanakkor sok konkrétum nem derült ki a Facebook-posztjából, amiben azt írta „új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket.”

Jönnek a gyárbezárások Magyarországon

Pedig az elmúlt egy hétben több nagyvállalat jelentette be, hogy elbocsátja a munkavállalókat:

Ezzel mintegy 310 embert foglalkoztató társaság dolgozóinak csaknem fele elveszítheti az állását a gyárban. Ettől is rosszabb helyetben van a Dunaferrből kivált másik cég, a Dunarolling, amely 2024 közepén még 2150 embert foglalkoztatott, közülük azonban mintegy kétezret elbocsátottak.

Ugyanakkor könnyen lehet, hogy ezzel közel sincs vége a leépítéseknek, és a következő hónapokban valóságos gyárbezárási hullám söpörhet végig Magyarországon.

Bár az egyes bezárások mögött eltérő okok húzódnak meg, egy közös pont mégis kirajzolódik: az európai, különösen a német gazdaság továbbra sem talál magára. Németországban a jelentős költségvetési élénkítés ellenére sem látszik érdemi fordulat, miközben egyre súlyosabb kihívást jelent a kínai verseny. A német autógyártók folyamatosan veszítenek pozícióikból a kínai piacon, ami egyre látványosabban rontja jövedelmezőségüket. Mindez közvetlenül visszahat a magyar autóiparra is, amely szorosan beépült a német ipari ellátási láncokba. Ha pedig mindez nem volna elegendő, a Magyarországon működő vállalatoknak most egy újabb kihívással is szembe kell nézniük: a forint gyors és jelentős felértékelődésével. Kísérteties hasonlóságot mutat a mostani helyzet a 2002-es kormányváltással, amiután jelentősen erősdött a forint. A hazai fizetőeszköz felértékelődésének hatására kisebb gyárbezárási hullám indult el 2003-ban, mi emiatt 6 százalék közelébe ugrott a munkanélküliségi ráta.

A szakszervezetek bombázzák a minisztériumot levelekkel

Az elmúlt hetekben a szakszervezetek is aktivizálódtak. Május 27-én a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) is nyílt levelet írt a kormánynak, amelyben aggodalmuknak adtak hangot, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatáspolitikáért és munkaügyekért felelős államtitkár. 

Álláspontunk szerint hibás irány lenne, ha e terület széttagoltan, több tárca között megosztva, világos politikai és szakmai felelősség nélkül működne

 – írták a levélben. 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség ugyancsak kereste a kormányt 10 pontos javaslatával, amiről kérdezték Magyar Péter miniszterelnököt is a június 11-i kormányinfón. A kormányfő mondta, hogy nagyon sok megkeresést kapnak a miniszterek és az államtitkár, amelyeknek igyekeznek eleget tenni.  Nem mulasztotta el, hogy odaszúrjon Orbán Viktornak, miután szerinte rengeteg egyeztetés elmaradt az előző kormány alatt. „Szerette a miniszterelnök elvtárs a bölcsek kövét a zsebében tudva eldönteni egymaga, vagy valamely családtagja a fontos kérdéseket. Nálunk ez nem így lesz” – fogalmazott.

Következő hetekben-hónapokban dőlhet el, hogy ki lesz az államtitkár

Minden jel arra utal, hogy az államigazgatási struktúra felállítása rettentően lassan halad. Forrásunk szerint szabályosan lasszóval kell keresni a szakembereket, akik a Tisza-kormányban a munkaügyekért fognak felelni. Ráadásul az idő egyre inkább sürgeti a minisztériumot is, az ősszel ugyanis megkezdődnek a minimálbér-tárgyalások és nem tudni, hogy milyen struktúrában történik majd. Ugyanis alapos a gyanú, hogy az előző kormány csúcsszerve, a Versenyszféra-és a Kormány Állandó Konultációs Fóruma, a VKF megszűnik.

Informátorunk ugyanakkor abban bízik, hogy Kátai-Németh Vilmos a következő hetekben-hónapokban kinevezi a foglakoztatáspolitikáért felelős államtitkárt.

Ezzel együtt jelezte, hogy nincs könnyű helyzetben, aki ezt a feladatot elvállalja, a terület ugyanis elöregedett, a szakirányítás lepusztult, emiatt óriási a létszámhiány, alig maradt az országban munkavédelmi ellenőr. Ezért szerinte most a nulláról kell felépíteni az egész struktúrát. Azt viszont nem látja problémának, hogy a gazdasági tárcától elkerült a terület és a szociálisügyi minisztérium lett a felelőse, ezáltal ki tud kerülni a munkaadói lobbi szorításából. "Biztos, hogy nehéz időszak jön" jegyezte meg a munkaerőpiaci helyzet kapcsán.

Munkaerőpiac

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