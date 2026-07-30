Rendkívüli: Magyar Péter energiakrízis-helyzetet hirdetett, hétfőtől léphet életbe Magyarországon – „Önkorlátozásra lesz szükség"
Rendkívüli videóüzenetben jelentkezett be a MAVIR Országos Irányító Központjából Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint a Paksi Atomerőmű történetében először teljes leállás következhet be a Duna rekordalacsony vízállása miatt. A kormány rendkívüli intézkedésekre készül, miközben a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat is energia-megtakarításra kéri.
Magyar Péter: hétfőtől energiakrízis-helyzet alakulhat ki
A miniszterelnök közleménye szerint a Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű történetében először előfordulhat, hogy valamennyi blokkot le kell állítani.
A kormányfő szerint ezzel mintegy 2000 megawatt hazai termelőkapacitás eshet ki, miközben a rendkívüli hőség miatt rekordközeli szintre emelkedett a villamosenergia-igény. A Duna vízállása Paksnál már meghaladta a korábbi történelmi minimumot, és az előrejelzések alapján a következő hetekben további apadás várható.
Az elmúlt hetekben már többször is csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt.
Szerdán már megkezdődött a 3-as blokk leállítása is, miután a vízállás Paksnál mínusz 118 centiméterre süllyedt.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egy Duna menti erőmű műszaki meghibásodás miatt kiesett a termelésből, ami további 400 megawatt kapacitás elvesztését jelenti. Állítása szerint a MAVIR a következő napokban a délutáni és esti csúcsidőszakban akár húszszázalékos fogyasztásnövekedéssel számol.
A kormány első lépésként arra kéri a legnagyobb ipari áramfogyasztókat – köztük az akkumulátorgyárakat, autógyárakat, vegyi üzemeket és cementgyárakat –, hogy önként mérsékeljék energiafelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti időszakban.
Ezzel párhuzamosan olyan szabályozás előkészítése is megkezdődött, amely szükség esetén lehetővé teheti egyes nagyfogyasztók kötelező, ütemezett lekapcsolását.
A kormány szerint ugyanakkor először minden rendelkezésre álló hazai tartalékot mozgósítanak, növelik az importot, és csak ezt követően kerülhet sor további korlátozásokra.
A lakosságtól azt kérik, hogy lehetőség szerint ne a délutáni és esti csúcsidőszakban használják a nagy energiaigényű berendezéseket. Külön felhívták a figyelmet az elektromos autók töltésének elhalasztására és a légkondicionálók takarékos használatára.
Magyar Péter közölte azt is, hogy létezik egy előre kidolgozott rotációs áramszüneti terv, amelyet azonban kizárólag végső esetben alkalmazna a rendszerirányító. Hangsúlyozta, hogy a kórházak, a szociális intézmények és más kritikus infrastruktúrák ilyen helyzetben is kiemelt védelmet élveznek.
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Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország
Teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A helyzetet tovább súlyosbítja a Dunamenti Erőmű meghibásodása, így összesen 2400 megawattnyi kapacitás eshet ki.