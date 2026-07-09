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ajándék
Recep Tayip Erdogan
magnum
Magyar Péter

Töltényeket és egy pisztolyt tettek le Magyar Péter elé a törökök: a miniszterelnök nevét is belevésték – volt, aki rosszul döntött

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Meglepő bejegyzést rakott ki a NATO-csúcsról a magyar miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a török elnöktől egy pisztolyt kapott ajándékba.
VG
2026.07.09, 15:58
Frissítve: 2026.07.09, 16:28

Recep Tayyip Erdogan török államfő egy Magnum típusú pisztolyt adott át Magyar Péter miniszterelnöknek, amelyre a neve is fel volt gravírozva. A kormányfő azt is hozzátette, hogy az ajándékhoz töltények is tartoztak.

Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök egy Magnumot kapott a török államfőtől / Magyar Péter Facebook-oldala

Erdogan török elnök szokatlan ajándéka a NATO-csúcson. Egy Magnum pisztoly töltényekkel, a nevemre gravírozva…

– írta bejegyzésében. A politikus egyelőre nem közölt további részleteket arról, milyen körülmények között kapta az ajándékot.

Magyar Péter igen, de nem minden vezető vitte haza a pisztolyt

A Reuters összesítése szerint Erdogan a csúcson részt vevő valamennyi állami és kormányfőnek egy névre gravírozott, .357-es Magnum revolvert adott ajándékba, amelyhez éles lőszerek is tartoztak. Az ajándék azonban több országban jogi és logisztikai kérdéseket is felvetett.

A belga miniszterelnök, Bart De Wever például a repülőtéri rendőrséghez fordult, miután a fegyvert a poggyászában találta, míg Lengyelország vámkezelésre vár a revolverrel.

Hollandia és Svédország a törökországi nagykövetségén helyezte letétbe az ajándékot, az Egyesült Királyság miniszterelnöke pedig egy 500 darabos lőszercsomagot és fegyvertisztító készletet is kapott a revolver mellé.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy a neki ajándékozott fegyvert egy múzeumnak adományozza. A vélhetően gesztus egyben Törökország egyre jelentősebb védelmi iparának bemutatását is szolgálta, amely az elmúlt években a világ egyik meghatározó kézifegyver-exportőrévé vált. A genfi ​​székhelyű Small Arms Survey szerint Törökország a világ harmadik legnagyobb kézifegyver-exportőre volt 2019 és 2024 között, az export összértéke körülbelül 3 milliárd dollár volt ebben az időszakban,

  • az Egyesült Államok
  • és Olaszország mögött.

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