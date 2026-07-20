Deviza
EUR/HUF360,36 -0,86% USD/HUF315,16 -0,91% GBP/HUF424,45 -0,76% CHF/HUF390,32 -0,82% PLN/HUF83,23 -0,6% RON/HUF68,77 -0,84% CZK/HUF14,9 -0,68% EUR/HUF360,36 -0,86% USD/HUF315,16 -0,91% GBP/HUF424,45 -0,76% CHF/HUF390,32 -0,82% PLN/HUF83,23 -0,6% RON/HUF68,77 -0,84% CZK/HUF14,9 -0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 853,07 +0,62% MTELEKOM2 636 -0,15% MOL4 194 +0,67% OTP44 920 +0,98% RICHTER12 040 +0,5% OPUS372 +0,54% ANY7 160 +0,28% AUTOWALLIS142,5 -1,4% WABERERS4 690 +0,85% BUMIX9 300,53 -0,52% CETOP4 728,32 -0,87% CETOP NTR3 042,86 +0,56% BUX141 853,07 +0,62% MTELEKOM2 636 -0,15% MOL4 194 +0,67% OTP44 920 +0,98% RICHTER12 040 +0,5% OPUS372 +0,54% ANY7 160 +0,28% AUTOWALLIS142,5 -1,4% WABERERS4 690 +0,85% BUMIX9 300,53 -0,52% CETOP4 728,32 -0,87% CETOP NTR3 042,86 +0,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nestlé
forint
Merz
Magyar Péter

Magyar Péter és az erős forint összehozta: a Nestlé lehet az első fecske, gyárbezárási hullám söpörhet végig Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pénteken derült ki, hogy a Nestlé bezárja diósgyőri üzemét, és mintegy 700 dolgozót bocsát el az év végéig. Ez az első jelentős gyárbezárás a Tisza-kormány időszakában, és könnyen elképzelhető, hogy nem az utolsó. Az erős forint, a továbbra is lagymatag német növekedés mellett Magyar Péter hibás gazdaságpolitikai lépései óriási feszültséget okozhatnak a feldolgozóipari vállalatok körében, aminek végén akár további gyárbezárások jöhetnek Magyarországon. A mostani helyzet kísérteties hasonlóságot mutat a 2002-es kormányváltás utáni időszakkal, akkor is az erős forint miatt jelentettek be nagyvállalatok leépítéseket.
Járdi Roland
2026.07.20, 13:32

Bár a kormányváltást követően sokan arra számítottak, hogy a kilövő bizalmi indexek végre valódi fordulatot jeleznek majd a magyar gazdaságban, és a javuló várakozások rövid időn belül a reálgazdaság teljesítményében is megmutatkoznak, az elmúlt hetek eseményei alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek a remények korainak bizonyultak. Nem csupán a makrogazdasági statisztikák festenek kijózanító képet, hanem a vállalati szektorból érkező hírek is: egyre több jel utal arra, hogy a magyar ipar, amely az elmúlt években már elszenvedte a háború, az energiaválság és az európai konjunktúra megtorpanásának következményeit, ismét egy rendkívül nehéz időszak küszöbére érkezett. Az erős forint, a továbbra is gyenge európai növekedés, valamint a Magyar Péter hibás gazdaságpolitikai lépései olyan kedvezőtlen gazdasági környezetet alakíthatnak ki, amelyben a gyárbezárások és a tömeges leépítések sem lesznek ritkák.

Magyar Péter
Magyar Péter és az erős forint összehozta: a Nestlé lehet az első fecske, gyárbezárási hullám söpörhet végig Magyarországon Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter, Friedrich Merz és az erős forint összehozta: a Nestlé lehet az első fecske, gyárbezárási hullám söpörhet végig Magyarországon

Ennek első jelét láthattuk a múlt héten. Pénteken jelentette be a Nestlé Hungária, hogy bezárja diósgyőri üzemét, és mintegy 700 dolgozót bocsát el. A vállalat hivatalos indoklása szerint a döntés hátterében elsősorban a szezonális csokoládétermékek iránti kereslet tartós visszaesése és a gyártókapacitások átszervezése áll. A diósgyőri üzem az év végén fejezi be a termelést, amelynek jelentős része exportpiacokra készült.

Ez az első gyár a kormányváltás óta, ami beszünteti a tevékenységét, és vélhetően nem is az utolsó. Erre utal az is, hogy alig néhány nappal korábban, szerdán egy másik magyarországi üzem jövője is bizonytalanná vált.

Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója júniusban beszélt először arról, hogy a nagy múltú német konszern összesen 100 ezer munkahely megszüntetését és négy gyár bezárását tervezi. A cégvezetővel interjút készítő Manager Magazin azonban július 15-én már arról írt, hogy a Volkswagen válsága miatt két külföldi üzemére is lakat kerülhet 2035-ig. A lap szerint a győri Audi-gyár,  valamint a lengyelországi Škoda-gyár szerepel azon kelet-közép-európai telephelyek között, amelyek bezárása az igazgatótanács tervei szerint 2035-től után felmerülhet.

Mondani sem kell, hogy ez milyen katasztrofális következményekkel járna a magyar nemzetgazdaságra és Északnyugat-Magyarországra nézve. Győrben jelenleg mintegy 12 ezer ember dolgozik az Audi-gyárban és a motorgyártó üzemben, vagyis több tízezer ember megélhetése kerülhet veszélybe.

A gyenge kereslet és a német gazdaság szenvedése után itt a következő csapás: az erős forint

Bár az egyes gyárbezárások mögött eltérő okok húzódnak meg, egy közös pont mégis kirajzolódik: az európai, különösen a német gazdaság továbbra sem talál magára. Németországban a jelentős költségvetési élénkítés ellenére sem látszik érdemi fordulat, miközben egyre súlyosabb kihívást jelent a kínai verseny. A német autógyártók folyamatosan veszítenek pozícióikból a kínai piacon, ami egyre látványosabban rontja jövedelmezőségüket. Mindez közvetlenül visszahat a magyar autóiparra is, amely szorosan beépült a német ipari ellátási láncokba.

Ha pedig mindez nem volna elegendő, a Magyarországon működő vállalatoknak most egy újabb kihívással is szembe kell nézniük: a forint gyors és jelentős felértékelődésével.

A hazai fizetőeszköz látványos erősödése különösen a Tisza választási győzelme óta tart. A befektetők pozitívan értékelték Magyar Péter gazdaságpolitikai ígéreteit: a 2030-ra tervezett euróbevezetés feltételeinek megteremtése, a különadók fokozatos kivezetése vagy az Európai Unióval való viszony rendezése egyaránt megjelent a forint árfolyamában, ami idén már közel 9 százalékkal, 360 alá erősödött az euróval szemben. Első látásra az erős forint örömteli fejleménynek tűnhet, hiszen az importtermékek olcsóbbá válnak, mérséklődik az infláció, így kisebb nyomás nehezedik a jegybankra, amely épp emiatt képes kamatot csökkenteni, az év eleje óta már két ízben.

Csakhogy egy olyan gazdaságban, amelynek teljesítménye döntően az exporttól függ, a forint erősödése belemar az expártáló vállalatok jövedelmezőségébe.

A magyar GDP 80 százaléka exporttevékenységhez kapcsolódik. Az autóipar, az elektronikai ipar, az akkumulátorgyártás vagy a gépipar bevételeinek döntő részét euróban realizálja, miközben béreit, közüzemi költségeinek jelentős részét és a hazai beszállítók szolgáltatásait forintban fizeti ki. Ha a forint rövid idő alatt 7-8 százalékkal felértékelődik, ugyanazért az euróbevételért ennyivel kevesebb forint folyik be a vállalatok kasszájába. Azokban az iparágakban, ahol néhány százalékos profittartalommal működnek a cégek, ez már önmagában eldöntheti, hogy egy üzem nyereséges vagy veszteséges. Itt jön be talán az egyik nagyobb probléma, hogy magyar bérek gyorsabban emelkedtek, mint számos versenytárs országban. A vállalatok ezt a többletköltséget részben a gyengébb forint segítségével tudták ellensúlyozni. Ha azonban ez a természetes árfolyamvédő hatás egyik napról a másikra megszűnik, a magyar termelés költségelőnye is gyorsan olvadni kezd.

Az erős forint nem először okoz gondot: pont a 2002-es kormányváltás után

Nem ez az első eset, hogy Magyarországon gondot jelent az ipar számára az erős forint. 

Kevesen emlékeznek rá, de ugyancsak egy kormányváltás után, 2002-ben az első Orbán-kormány után láttunk hasonlót. A forint felértékelődés hatására kisebb gyárbezárási hullám indult el 2003-ban.

A 2001–2002-es minimálbér-emelések és a közszféra 50 százalékos béremelése az egész gazdaságban felhajtotta a munkabéreket. Az exportőrök egyszerre szembesültek növekvő bérköltségekkel és az erős forinttal, ami jelentősen szűkítette a profitmarzsokat. Az MNB pénzügyi stabilitási jelentése is megállapította, hogy már 2001–2002-ben a gyors bérnövekedés létszámleépítésekhez vezetett az exportáló vállalatoknál. 

Csak néhány példa az akkori gyárbezárásokról:

  • a Philips,
  • a Skanska,
  • az IBM, 
  • a Salamander összessen több ezer munkahelyet szüntetett meg és telepített át a gyártósorait más országba, ami miatt 2003-ban már 6 százalék közelében volt a munkanélküliségi ráta.

Fontos hozzátenni, hogy a közgazdászok között sincs teljes egyetértés a devizaárfolyam reálgazdasági hatásairól. Ez különösen igaz a hazai elemzői közegre, amely rendre alábecsüli az árfolyam szerepét a versenyképesség alakulásában. Ennek azonban érthető vannak okai: 2022-ben kisebb árfolyamválság alakult ki a csereegyenleg felborulásával, ami aztán a 25 százalékig elszaladó inflációban csapódott le.

Aki nem akar összeszerelő üzemet látni, annak a gyárbezárásokkal is számolnia kell

Az erős forint azonban csupán az egyik olyan tényező, amely egyre nagyobb nyomás alá helyezi a Magyarországon működő vállalatokat. Legalább ekkora bizonytalanságot jelent számukra az a gazdaságpolitikai irányváltás is, amelyet Magyar Péter már a kampány során egyértelművé tett, amikor többször hangsúlyozta: szakítani kíván azzal a fejlesztési modellel, amely az elmúlt másfél évtizedben Magyarországot Közép-Európa egyik legfontosabb ipari és összeszerelő bázisává tette. Ez éles szembenállás Orbán-kormány gazdaságpolitikai filozófiájával, amely az elmúlt tizenhat évben tudatosan épített befektetőbarát környezetet: Európa egyik legalacsonyabb társaságiadó-kulcsával, jelentős állami támogatásokkal és bőkezű adókedvezményekkel igyekezett a nemzetközi ipari beruházásokat Magyarországra vonzani. Ennek a stratégiának köszönhetően választotta hazánkat többek között a BMW, a CATL vagy a BYD is, amelyek beruházásai az elmúlt évek iparpolitikájának legfontosabb sikertörténetei közé tartoztak.

A Tisza ugyanakkor ezeket a kedvezményeket várhatóan fokozatosan kivezeti, ám ennél is nagyobb kérdés, hogy a kormány eddigi kommunikációja mennyire tekinthető befektetőbarátnak. Hiába alkalmazza a világ egyik legmodernebb technológiáját a BMW és a Mercedes beszállítójaként ismert a akkumulátorgyártó vállalat, a kínai CATL, Tarkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára egyértelművé tette, hogy a vállalat nem építheti meg a második és harmadik ütemet. Sőt, ennél is tovább ment.

Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe 

- fogalmazott Tárki. A legélesebb támadás ugyanakkor az elmúlt napokban a BYD-t érte.  A világ vezető elektromosautó-gyártójának legnagyobb „bűne", hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert nevezte ki a nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjének.

Magyar Péter azonnal bírálta a döntést, és meglehetősen éles hangnemben azt állította, hogy Szijjártó ezzel a kínai kommunista párt szolgálatába állt. A miniszterelnök azt is belengette, hogy olyan szabályokat vezetnek be, amelyek kizárhatják Szijjártót hasonló pozíciók betöltéséből. A politikában a forgóajtó-jelenség nem ismeretlen, a kijelentések azonban akkora visszhangot váltottak ki, hogy még Szeged alpolgármestere is szükségét érezte hangsúlyozni: a kormány nem akarja elüldözni a BYD-t.

Szabályozási szinten is szorítás alá kerülhetnek a cégek

A beruházók bizonytalanságát tovább fokozhatja Magyar Péter pénteki nyilatkozata is, amelyben arról beszélt, hogy a kormány célja Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának bevezetése az ipari beruházások esetében. A bejelentés politikai szempontból aligha meglepő, hiszen a Tisza Párt már ellenzékből is az akkumulátorgyárak környezetvédelmi kockázatait tette gazdaságpolitikai kritikájának egyik központi elemévé, így a szabályozás szigorítása elsősorban ezekre a beruházásokra adott válaszként értelmezhető. 

Más kérdés azonban, hogy egy ilyen irányváltás milyen következményekkel járhat a teljes magyar iparra nézve.  A szigorú környezetvédelmi normák önmagukban természetesen legitim és szakmailag is indokolható célok lehetnek, egy olyan időszakban azonban, amikor a magyar feldolgozóipar egyszerre kénytelen szembenézni a gyenge európai konjunktúrával, a tartósan magas energiaköltségekkel, a romló versenyképességgel és az exportőrök számára kedvezőtlen árfolyamhatásokkal, minden olyan bejelentés, amely a működési feltételek további szigorítását vetíti előre, óhatatlanul növeli a beruházói bizonytalanságot. 

Közép-Európában új termelési helyszíneket kereső multinacionális vállalatok ugyanis ma már nem csupán a munkaerőköltséget, az adóterheket vagy az állami támogatásokat mérlegelik, hanem legalább ekkora súllyal esik latba számukra a szabályozási környezet kiszámíthatósága és a gazdaságpolitikai irány stabilitása is. Ha pedig azt érzékelik, hogy Magyarországon a működés feltételei rövid idő alatt érdemben szigorodnak, miközben a régió más országai változatlanul kedvező beruházási környezetet kínálnak, könnyen megszülethet az a döntés, hogy a következő gyárat vagy kapacitásbővítést már nem Magyarországra, hanem egy versenytárs országba viszik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu