Bár a kormányváltást követően sokan arra számítottak, hogy a kilövő bizalmi indexek végre valódi fordulatot jeleznek majd a magyar gazdaságban, és a javuló várakozások rövid időn belül a reálgazdaság teljesítményében is megmutatkoznak, az elmúlt hetek eseményei alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek a remények korainak bizonyultak. Nem csupán a makrogazdasági statisztikák festenek kijózanító képet, hanem a vállalati szektorból érkező hírek is: egyre több jel utal arra, hogy a magyar ipar, amely az elmúlt években már elszenvedte a háború, az energiaválság és az európai konjunktúra megtorpanásának következményeit, ismét egy rendkívül nehéz időszak küszöbére érkezett. Az erős forint, a továbbra is gyenge európai növekedés, valamint a Magyar Péter hibás gazdaságpolitikai lépései olyan kedvezőtlen gazdasági környezetet alakíthatnak ki, amelyben a gyárbezárások és a tömeges leépítések sem lesznek ritkák.

Magyar Péter és az erős forint összehozta: a Nestlé lehet az első fecske, gyárbezárási hullám söpörhet végig Magyarországon Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter, Friedrich Merz és az erős forint összehozta: a Nestlé lehet az első fecske, gyárbezárási hullám söpörhet végig Magyarországon

Ennek első jelét láthattuk a múlt héten. Pénteken jelentette be a Nestlé Hungária, hogy bezárja diósgyőri üzemét, és mintegy 700 dolgozót bocsát el. A vállalat hivatalos indoklása szerint a döntés hátterében elsősorban a szezonális csokoládétermékek iránti kereslet tartós visszaesése és a gyártókapacitások átszervezése áll. A diósgyőri üzem az év végén fejezi be a termelést, amelynek jelentős része exportpiacokra készült.

Ez az első gyár a kormányváltás óta, ami beszünteti a tevékenységét, és vélhetően nem is az utolsó. Erre utal az is, hogy alig néhány nappal korábban, szerdán egy másik magyarországi üzem jövője is bizonytalanná vált.

Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója júniusban beszélt először arról, hogy a nagy múltú német konszern összesen 100 ezer munkahely megszüntetését és négy gyár bezárását tervezi. A cégvezetővel interjút készítő Manager Magazin azonban július 15-én már arról írt, hogy a Volkswagen válsága miatt két külföldi üzemére is lakat kerülhet 2035-ig. A lap szerint a győri Audi-gyár, valamint a lengyelországi Škoda-gyár szerepel azon kelet-közép-európai telephelyek között, amelyek bezárása az igazgatótanács tervei szerint 2035-től után felmerülhet.