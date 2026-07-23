Újabb bejelentésekre készül Magyar Péter, mutatjuk a részleteket: spórolásról, azbesztről és áfacsökkentésről is beszél a kormányfő
Azbesztalap létrehozását jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján. A hárommilliárd forintos keretből azok az önkormányzatok kaphatnak támogatást, amelyek területén a mérések a határértéket meghaladó szennyezettséget mutattak. A pénz igénybevételéhez azbeszttérképet kell készíteni, folyamatos méréseket kell végezni, az eredményekről pedig háromhavonta jelentést kell küldeni.
Magyar Péter elmondta: szakmai szempontból az érintett utak teljes felszedése lenne az ideális megoldás, ez azonban hosszú ideig tartana, és maga a munka is kockázatokkal járna. Szombathelyen például tizenkét kilométernyi útszakaszt kellene elbontani, ami legalább egy évet venne igénybe.
A miniszterelnök szerint ezért az utak mielőbbi leaszfaltozása jelenthet hosszabb távon is megfelelő megoldást. A költségeket az állam és az önkormányzatok közösen viselik majd, a kivitelezés megszervezése pedig a települések feladata lesz. Magyar Péter hozzátette: az alap összege szükség esetén emelhető.
Az állami cégvezetők fizetéséhez is hozzányúl a kormány
Köböl Anita bejelentette, hogy az állami vállalatok igazgatóságainak és felügyelőbizottságainak létszámát
- a törvényben meghatározott minimumra csökkentik,
- és a tagok javadalmazását is visszavágják.
A miniszterek és az államtitkárok nem kaphatnak külön fizetést az állami cégeknél betöltött felügyelőbizottsági pozíciójukért.
Magyar Péter közölte, hogy képviselői és miniszterelnöki illetménye együtt bruttó 3,8 millió forint, és az állami vállalatok vezetői sem kereshetnek ennél többet. Bizonyos tisztségek után legfeljebb ötvenszázalékos illetmény járhat.
A kormányfő szerint a képviselői javadalmak korábbi mérséklésével már ötvenmilliárd forintos megtakarítást értek el. A következő lépés az állami vállalatok vezetői létszámának és fizetésének csökkentése lesz.
Magyar Péter: teljesül az egyik legfontosabb vállalásunk
A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlésével a kormány egyik legfontosabb vállalása teljesülhet – közölte Magyar Péter. A miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy bárkinek a gyógyszerei kiváltása, a rezsiszámlák befizetése és az élelmiszerek megvásárlása között kelljen választania.
Magyar Péter szerint megfelelő garanciák akadályozzák meg, hogy a kereskedelmi szereplők burkolt áremelésekkel sajátítsák ki az adócsökkentés előnyeit. A vényköteles készítmények árazása jelenleg is szigorúan szabályozott, az árak kizárólag a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jóváhagyásával változhatnak. A kormányfő úgy véli, így a gyógyszergyártók nem tudják az áfa eltörlését saját nyereségük növelésére felhasználni.
A kabinet emellett a tűzifa áfájának mérséklését is előkészíti, amelyet még a következő tél kezdete előtt bevezetnének. Az illetékes minisztériumban már vizsgálják az egészséges élelmiszerek forgalmi adójának csökkentését is.
Teljes átvilágítás indul az Állami Számvevőszéknél
Kormányhatározatban rendelték el az Állami Számvevőszék működésének teljes körű átvilágítását. Magyar Péter szerint a vizsgálat célja, hogy az intézmény maradéktalanul ellássa az Alaptörvényben meghatározott feladatait, a különböző felügyeleti szervek pedig a jövőben összehangoltan, következetesen és hatékonyan dolgozzanak.
A miniszterelnök bírálta az ÁSZ korábbi vezetésének pártfinanszírozással kapcsolatos gyakorlatát. Állítása szerint az intézmény kettős mércét alkalmazott:
miközben a Fidesz kampányköltéseinél nem állapított meg problémát, az ellenzéki pártokra százmilliós nagyságrendű bírságokat szabott ki.
Magyar Péter úgy fogalmazott: az Állami Számvevőszéknél is elérkezett a rendszerváltás ideje.
Ezermilliárd forintnyi Eximbank-ügy miatt tett feljelentést a kormány
A következő időszakban egyre gyorsabb ütemben indulhatnak eljárások a korábbi gazdasági ügyekben – közölte Magyar Péter. A miniszterelnök bejelentése szerint a Gazdaságfejlesztési Minisztérium négy, együttesen mintegy ezermilliárd forint értékű ügyben tett feljelentést.
Mindegyik eset az állami tulajdonú Eximbank korábbi tevékenységéhez kapcsolódik. Magyar Péter szerint az intézménynek a magyar vállalkozások külföldi terjeszkedését kellett volna segítenie, az átvilágítás azonban több, gyanús körülmények között végrehajtott hitelkihelyezést tárt fel. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a bank korábban NER-közeli érdekcsoportok finanszírozójaként működött.
Az egyik feljelentés egy 59 milliárd forintos szállodafejlesztést érint. A hitelt a Tiborcz István érdekeltségéhez kötött Sofitel szálloda és az egykori Malév-irodaház átalakítására biztosították. Magyar Péter állítása szerint az Eximbank két nap alatt döntött a 145 oldalas igazgatósági előterjesztésről, miközben a projektet saját értékelése alapján is magas kockázatúnak minősítette. Az igazgatóság több ponton eltérést engedélyezett a bank belső szabályaitól.
A minisztérium hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést. A vizsgálatnak arra is választ kell adnia, hogy a biztosítékok arányban álltak-e a vállalt kockázattal, illetve reálisan mérték-e fel a beruházás várható bevételeit.
Afrikai hídépítés állami kezességgel
Egy másik eljárás a Duna Aszfalt 126 milliárd forintos afrikai beruházásához kapcsolódik, amely az MFB-től is kapott finanszírozást. A projekt keretében Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság között épült volna híd, miközben Magyar Péter szerint mindkét ország a legmagasabb kockázati kategóriába tartozik.
A felek időközben vitába kerültek, miközben 101 milliárd forintnyi finanszírozás mögött a magyar állam vállalt kezességet. A miniszterelnök szerint siker esetén a koncessziós bevétel Szijj László érdekeltségéhez kerülne, a beruházás meghiúsulásakor azonban a veszteség jelentős részét az állam viselné. Az ügyben hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával tettek feljelentést.
Az egyiptomi vasúti projektet is vizsgálják
A harmadik ismertetett ügy a Ganz–MÁVAG Dunakeszi Járműjavító egyiptomi vasútikocsi-projektje. Az Eximbank 576 milliárd forintos hitelt helyezett ki az egyiptomi állami vasúttársaságnak, hogy abból magyar–orosz gyártású vasúti kocsikat vásároljon.
Az Oroszországgal szembeni szankciók miatt az orosz partner kiszállt a beruházásból, az érintett vállalat csődbe ment, kétszáz vasúti kocsi pedig nem készült el. Magyar Péter szerint a nem teljesítésből fakadó pénzügyi kockázatot a magyar állam viseli. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a társaság veszteséges működése ellenére osztalékot fizetett.
A kormányfő szerint az ügy a MÁV működésére is veszélyt jelentett. A kabinet jelenleg az egyiptomi féllel egyeztet a helyzet rendezéséről.
Az észak-macedón hitel is a vizsgált ügyek között van
A negyedik feljelentés az Észak-Macedóniának biztosított egymilliárd eurós, szabad felhasználású hitelhez kapcsolódik. A mintegy 360 milliárd forintos kölcsönt 3,25 százalékos kamattal nyújtották, teljes kockázatát pedig magyar állami kezesség fedezi.
Magyar Péter ismertetése szerint a kamatkülönbözet kiegyenlítése további 90 milliárd forintos terhet ró a magyar költségvetésre. A miniszterelnök azt is kifogásolta, hogy a hitel második részletéről a magyar nyilvánosság előbb értesülhetett az észak-macedón sajtóból, mint a hazai hivatalos tájékoztatásból.
Még nincs államfőjelöltje a Tisza Pártnak
Egyelőre nem döntött a Tisza Párt parlamenti frakciója arról, kit jelölne köztársasági elnöknek – közölte Magyar Péter. A kérdésről egy vagy akár több frakcióülést is tarthatnak, miközben már több egyeztetés zajlik, és számos személyi javaslat érkezett a párthoz.
Arra a kérdésre, hogy van-e már lehetséges jelölt a fejében, a miniszterelnök úgy válaszolt: ha lenne, akkor sem árulná el. Hangsúlyozta, hogy a döntés nem kizárólag az ő feladata.
Magyar Péter szerint a Tisza-frakció már egyértelművé tette, milyen személyt nem támogatna:
olyan jelöltet nem választanának, aki korábban politikai szerepet töltött be. A párt olyan államfőt keres, aki a jelenlegi, viharos időszakban képes megjeleníteni a nemzet egységét, és határozottan fellép Magyarország szuverenitásának védelmében.