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Ez most kínos lehet Kármán Andrásnak: Magyar Péter váratlan információkat közölt a NAV új elnökéről, teljesen más rendszert vezet be a Tisza – Orbán Viktorék máshogy csinálták

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Hecker Flórián
2026.07.17, 18:03
Frissítve: 2026.07.17, 18:14

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, Magyar Péter pénteken kora este több új adószabályt is bejelentett a közösségi oldalán. Ugyanakkor egy ponton teljesen váratlanul a NAV új elnökének kérdésére is kitért, ha csak röviden is.

Magyar Péter, NAV, Kármán András
Ez most kínos lehet Kármán Andrásnak: Magyar Péter váratlan információkat közölt a NAV új elnökéről / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A Tisza-kormány miniszterelnöke a leginkább arról beszélt, hogy több kisebb adófajtát eltörölnek és "megszüntetik az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető adóztatási gyakorlatát is."

Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tesszük a magyar adórendszert: öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki – sorolta.

Mindezt azzal indokolta, hogy ezekkel a változtatásokkal újabb akadályokat hárítanak el az uniós források ezer milliárdjainak hazahozatala elől.

Magyar Péter váratlan információkat közölt a NAV új elnökéről

A magyar miniszterelnök további részleteket is közölt, de egy a bejelentés végén szóba hozta a magyar adóhatóságot, pontosabban annak leendő vezetését is. Bizonyára nem véletlenül.

Ennek előzménye, hogy ebben a kérdésben a Tisza-kormány talán a legnagyobb zűrzavart hozta össze az állami vezetők kinevezése során.

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