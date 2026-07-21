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költségvetés
Parlament
Magyar Péter

Magyar Péter perceken belül beszédet tart: először mondhatja el a parlamentben, mi következik Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése után – terítéken a költségvetés és az uniós pénzek

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A magyar miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülésének második napja. Magyar Péter Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése óta először beszélhet a parlamentben, amely kedden az iskolakezdési támogatásról, a költségvetés módosításáról és az uniós források lehívását segítő intézkedésekről is dönthet.
VG
2026.07.21, 08:40
Frissítve: 2026.07.21, 09:51

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kedden reggel kilenc órakor az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. A képviselők ezt követően kivételes eljárásban tárgyalják és el is fogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat – derül ki a parlament napirendjéből.

Lawmakers attend the inaugural session of the Hungarian Parliament Parlament vagyonnyilatkozat fizetés képviselő Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja / Fotó: Anadolu via AFP

A gyermekenként százezer forintos támogatásra jogosultak lehetnek

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
  • a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, ezért magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelők,
  • a sajátos nevelési igényű tanulók,
  • a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő gyermekek,
  • az egyedülálló szülő által nevelt gyermekek,
  • a gyermekvédelmi szakellátásban élők,
  • valamint az árvaellátásban részesülő tanulók.

A támogatást két részletben fizetnék ki. Az első ötvenezer forintot legkésőbb augusztus 24-ig utalhatja át a Magyar Államkincstár (MÁK), a második részlet pedig novemberben, utalvány vagy kártya formájában érkezhet meg a családokhoz.

Új rendszert kaphat a magyar közmédia

Szintén kivételes eljárásban dönthetnek a Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratáról és induló vagyonáról. A határozati javaslat célja egy új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása.

A parlament emellett az uniós források lehívhatósága érdekében határozhat a közösségi közlekedés versenyképességét és hatékonyságát javító intézkedésekről. A módosítások egy országos közlekedésszervező és egy országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozását is előkészítik.

Önálló költségvetést kap az új vagyonvisszaszerzési hivatal

Az általános viták között elsőként kerül napirendre a központi költségvetés címrendjének módosítása. Az újonnan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetése önálló fejezetként jelenne meg a központi büdzsében, ehhez azonban szükség van az Országgyűlés jóváhagyására.

A képviselők megtárgyalják az agrárkamarai törvény módosítását is. A javaslat törvényességi felügyeleti jogkört adna a szakminiszternek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett. Ha a kamara működése eltérne a jogszabályoktól, a miniszter a törvényes állapot helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhetne.

Több százmillió eurós tőkeemelés jöhet az MFB-nél

Napirendre kerül a 2026-os központi költségvetés módosítása is, amely az európai uniós források lehívhatóságához kapcsolódik. A javaslat tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését.

A közpénzügyi reform részeként visszatérhet az a korábbi rendszer is, amely alapján a kormánynak ismét ősszel kell benyújtania a következő évi költségvetést az Országgyűlésnek.

A parlament tárgyalhat a veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti szabályok módosításáról is. Ennek részeként megszűnhet az a rendelkezés, amely szerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelölheti ki.

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