Bepánikoltak a Tisza-kormánytól a kínai óriásgyárak, most mindegyik azt figyeli, mi történik Magyarországon: 20 milliárd dollár a tét

Alapjaiban változhat meg a Magyarországra települt akkumulátor- és elektromosautó-gyártók működési környezete. A Magyar-kormány az EU legszigorúbb környezetvédelmi szabályozását, magasabb adókat és a multinacionális vállalatoknak nyújtott adókedvezmények leépítését készíti elő.

Évekig kiemelt állami támogatásokat kaptak a Magyarországra érkező kínai beruházások, most azonban új időszak kezdődhet / Fotó: Joó István / Facebook

Jelentős fordulatot hozhat a magyar iparpolitikában a Magyar-kormány új környezetvédelmi és adópolitikai csomagja. A miniszterelnök még péntek este jelentette be, hogy a kabinet az Európai Unió legszigorúbb környezetvédelmi szabályozását kívánja bevezetni, emellett megemelné a szennyező vállalatok adóterheit, valamint megszüntetné a multinacionális cégeknek biztosított jelentős adókedvezményeket.

A miniszterelnök szerint az intézkedések egy átfogó vállalati adóreform részét képezik, amelynek célja a közteherviselés kiegyensúlyozása és a környezetvédelmi előírások hatékonyabb érvényesítése.

A tervek különösen érzékenyen érinthetik a kínai vállalatokat, amelyek az elmúlt években Magyarországot választották az európai piacra való belépés egyik legfontosabb bázisának. Az országban több nagyszabású akkumulátorgyár épült vagy épül, miközben a BYD Szegeden hozza létre első európai személyautó-gyárát, Budapestre pedig regionális üzleti és kutatás-fejlesztési központját helyezi át.

A Bloomberg szerint Magyar Péter választási győzelmében fontos szerepet játszott az akkumulátorgyárak elleni helyi tiltakozások erősödése. A lakosság számos településen a talaj-, levegő- és vízszennyezés veszélyeire hivatkozva bírálta a korábbi szabályozási és ellenőrzési gyakorlatot. A lap emlékeztet arra is, hogy Orbán Viktor 2010-es hivatalba lépése után megszüntette az önálló Környezetvédelmi Minisztériumot.

Az ügy politikai dimenziót is kapott, miután Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy távozik a parlamentből, és a BYD-nál folytatja pályafutását. Magyar Péter erre reagálva azt írta, hogy a volt miniszter korábban jelentős állami támogatások megszerzéséért lobbizott a vállalat érdekében, most pedig már közvetlenül a kínai autógyártótól kapja a fizetését.