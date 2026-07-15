Szijjártó Péter egykori külügyminiszter friss pozíciójában nem a Szegeden épülő hazai BYD-gyár lesz a fókuszban, feladatai inkább a vállalatóriás globális tevékenységi köreire összpontosulnak, írja a Telex. A lap úgy tudja, a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként, hasonlóan ahhoz, amikor külügyérként dolgozott, rengeteg utazás vár Szijjártóra, de nem fog elköltözni Magyarországról.

Szijjártó a BYD-nél folytatja: Már Magyar Péter sem vitatja, hogy topmenedzserek lehetnek a korábbi kormánytagok: a miniszterelnök szintet lépett, már hazaárulózik Fotó: Vajda János

A Telex cikke szerint külügyminisztert az április 12-i magyarországi választás után több nemzetközi nagyvállalat is megkereste, több ajánlatot is kapott, mielőtt a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői posztjára szóló ajánlatot elfogadta. A döntést hosszú tárgyalási folyamat előzte meg, Orbán Viktor már hetekkel ezelőtt tájékoztatta, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, állítólag többször is egyeztettek.

A BYD ma a világ egyik legmeghatározóbb, legbefolyásosabb autógyártó vállalata, amely alapjaiban formálja át a globális járműipart. A kínai vállalat néhány év alatt vált helyi akkumulátorgyártóból az elektromos mobilitás első számú globális mozgatórugójává.

Mellélőttek, de nagyon!

A Tisza Párt és támogatói korábban rendszeresen gúnyolódtak azon, hogy a politikai karrierjük után a kormánytagok nem találnának komoly, piaci alapú vezetői pozíciót nemzetközi óriásvállalatoknál.

Szijjártó Péter átigazolása a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójához, a BYD-hoz bizonyítja, hogy a topmenedzseri szinten van kereslet a volt kormányzati szereplők nemzetközi kapcsolatrendszerére, lobbitevékenységére.

Ugyanakkor az élcelődés elcsendesülésével a kritika azonnal átalakult egy másik, súlyosabb politikai vádd, Magyar Péter részéről. Itt már nem arról van szó, hogy nincs a birtokában a kormánytagoknak piacképes tudás, vagy tapasztalat, most ost azzal vádolják a volt minisztert, hogy a BYD-s csúcspozíció valójában „utólagos kifizetés” azért, mert miniszterként több ezer milliárd forint állami támogatást és kedvezményt biztosított a kínai autóipari beruházásoknak.