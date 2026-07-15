Így akarja kivégezni az Otthon Startot és a rezsicsökkentést a Tisza-kormány, bemutatjuk a titkolt tervet: ezt vállalta Magyarország az uniós pénzekért cserébe

„Sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben három hónap kőkemény munkával megcsináltuk” – így dicsérte saját kormányának teljesítményét Magyar Péter miniszterelnök pár nappal ezelőtt, miután a Brüsszelben tartózkodó Kármán András pénzügyminiszter bejelentette : az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa, az ECOFIN elfogadta a magyar helyreállítási tervet. A hányatott sorsú RRF-források lehívása ezzel tehát kézzelfogható közelségbe került, így már idén 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró hitel érkezhet a magyar gazdaságba. Az már más kérdés, hogy ezért milyen árat fizet Magyarország Magyar Péter vállalásaiért cserébe.

Így akarja kivégezni az Otthon Startot és a rezsicsökkentést Magyar Péter: bemutatjuk a titkos tervet, amit a Tisza-kormány vállalt az unió pénzekért cserébe/ Fotó: NurPhoto via AFP

Kármán András pénteken azt nyilatkozta, hogy a forrásokhoz való hozzájutás érdekében a kormány vállalta a jogállamisági és korrupcióellenes reformok végrehajtását, amelyeket az előző kormány szerinte nem teljesített. A pénzügyminiszter számára a következő fontos feladat az augusztus végére kitűzött, úgynevezett szupermérföldkövek teljesítése. Ugyanakkor az idő rövidsége miatt sok lehetősége nincs a kormánynak. A leginkább kézenfekvő megoldás, hogy a már megvalósult beruházásokat elkezdheti átpakolni az RRF-be.

„A Fidesz-kormány sosem fogja eladni az országot azért, hogy ezeket a pénzeket megkapjuk”

Az Orbán-kormány meglehetően ellentmondásosan viszonyult az RRF-hez, aminek egyik oka lehetett, hogy úgy ítélte meg, hogy EU politiai elvárásokat támaszt a források lehívása elé. Az általa elfogadott magyar helyreállítási tervben 27 úgynevezett szupermérföldkő szerepelt, ezek teljesítése előfeltétele volt annak, hogy Magyarország egyáltalán benyújthassa az első kifizetési kérelmét az RRF-ből. Bár számos intézkedést végrehajtott, és a program terhére több beruházást elindított, a csomagot nem sikerült lezárnia, ezért egyetlen kifizetési kérelmet sem tudott benyújtani. Bóka János volt EU-ügyi miniszter korábban azt mondta, hogy a 23 mérföldkőből öt esetében maradt vita arról, hogy a teljesítés megfelelő-e, azaz szerinte az uniós testület ennyi feltétel megvalósítását hiányolta.