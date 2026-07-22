Gigantikus vasútfejlesztést jelentett be a kormány: kiderült, pontosan mire költik a 3500 milliárd forintot

A kormányfő közölte, hogy elindítják a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet. Vitézy Dáviddal vonatra szálltak, majd a Rákospalota-Újpest vasútállomásra utaztak.

Fotó: Magyar Péter / YouTube

A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez az állomás jól mutatja, milyen állapotban vannak a magyar vasútállomások, különösen Budapest külső kerületeiben. Kiemelte: az uniós források felhasználásával már ebben a ciklusban megkezdődhet az állomás felújítása.

Vitézy Dávid szerint a Tisza-kormány úgy vette át az ország irányítását, hogy jelenleg nincs folyamatban járműbeszerzés, és megkötött szerződések sincsenek. „A jó kis csíkos ingákat fogjuk lecserélni például” – fogalmazott a miniszter, utalva az elővárosi forgalomban közlekedő, légkondicionáló nélküli szerelvényekre.

Az utat egy emeletes Stadler motorvonattal tették meg, amelyről Vitézy Dávid elmondta: elsősorban az elővárosi közlekedésben használható, de

az InterCity-forgalomban is hasonló emeletes szerelvényeket terveznek beszerezni.

Ezek a jövőben a nagyvárosok közötti vasúti kapcsolatokat erősíthetik.

Új vonatok, felújított állomások: gigantikus vasútfejlesztést jelentett be a kormány

Az állomáson tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány elfogadta a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amely jóval túlmutat a közlekedéspolitikán. Magyar Péter szerint a program az egész ország gazdasági teljesítményére, mobilitására és nemzetközi lehetőségeire is hatással lesz.

A miniszterelnök hangsúlyozta: nem az utasok hiányoznak a vasútról, a MÁV-nak azonban több évtizedes lemaradást kell ledolgoznia. Nyugat- és Közép-Európában is egyre élesebb verseny zajlik a vasút fejlesztésében. Mint fogalmazott, Krakkóban, Varsóban vagy Bécsben járva az ember egyértelműen úgy érzi, mintha egy másik világba érkezett volna.

Hozzátette: új állomásokra, sínekre és szerelvényekre van szükség. A tízéves fejlesztési program költsége megközelíti a 3500 milliárd forintot.

A program első pontja a vármegyeszékhelyek versenyképes elérhetőségének megteremtése és a kiszámítható InterCity-közlekedés kialakítása. Hosszabb távon azt szeretnék elérni, hogy a vonatok átlagsebessége elérje a 100 kilométer per órát.

A második cél a megbízható regionális hálózat fejlesztése, a mellékvonalak megőrzése és a helyi közlekedési rendszerek összehangolása.

A harmadik pont az elővárosi vasúti kapcsolatok megerősítése valamennyi vármegyeszékhelyen.

A negyedik cél a Budapesttel való partnerség kialakítása, mivel a fővárosi vasút fejlesztése az egész ország érdeke.

Az ötödik pont szerint több árut kell vasúton szállítani, ezért növelnék a vasúti áruforgalmat.

A hatodik célkitűzés a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a repülőtéri vasút előkészítése és a V4-országokat összekötő gyorsvasút kiépítése.

A program részeként 35 új InterCity-szerelvényt és 42 új HÉV-et szereznének be, megkezdenék a tíz legforgalmasabb vasútállomás felújítását, valamint átalakítanák az utasközpontú szolgáltatásokat.