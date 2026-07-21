Megvan a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője – Kapitány István döntött

Kapitány István a közösségi oldalon kedden posztolta, hogy Csendes Olivért nevezte ki a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. A miniszer azt írta: Csendes nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött.

Kapitány István kinevezte a Magyar Turisztikai Ügynökség új igazgatóját/Facebook, Kapitány István oldala

Röviden ismertette a szakember életrajzát is, eszerint szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki - írta Kapitány István.

Csendes Olivér egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált.

A miniszter úgy összegezte a döntését, hogy Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi.

A korábbi vezető, Guller Zoltán volt, őt váltja Csendes Olivér.