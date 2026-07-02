Akadozik a Tisztítótűz-művelet: elismerte a Tisza-kormány, kifizetik a fideszes államtitkároknak a végkielégítéseiket

Kifizetik a korábbi államtitkárok végkielégítését – ezt közölte a Miniszterelnökség az RTL Klubbal. A Telex csütörtök reggel írta meg, hogy a korrábbi ígéretek ellenére több minisztérium is megkezdte a fideszes államtitkárok végkielégítésének kifizetését.

Magyar Péter / Fotó: NurPhoto via AFP

Pedig Magyar Péter miniszterelnök korábban több alkalommal kategorikusan kijelentette, hogy az érintettek szerinte nem érdemelnek végkielégítést. Először az ópusztaszeri kormányülés utáni sajtótájékoztatón szólította fel a korábbi minisztereket arra, hogy ne vegyék fel a nekik járó pénzeket. Ezt követően nem sokkal Gulyás Gergely reagált az elhangzottakra és közölte, hogy

a kormány tagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést, a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.

A Fidesz parlamenti frakcióvezető hangsúlyozta, hogy ezeket a juttatásokat kizárólag törvénymódosításokkal lehetne elvenni.

A miniszterelnök összeszólalkozott Havasi Bertalannal

A helyettes államtitkár a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán találkozott Magyar Péterrel, aki éppen újságíróknak mutatta be az épületet.

Nem lesz felmentési pénz

− mondta a kormányfő Havasi Bertalannak, aki nem értett egyet a kijelentéssel és hangsúlyozta, hogy kész akár bíróságra is vinni az ügyet, amennyiben erre szükség lesz.

Ezt követően a miniszterelnök a lépcsőházban lefelé haladva indítványozta az épületet őrző rendőröknek, hogy távolítsák el az akkor még hivatalban lévő helyettes államtitkárt a Karmelita kolostorból. Később Magyar Péter a közösségimédia-oldalán közölte, hogy felmenti Havasi Bertalant posztjáról.

Megkezdődtek a kifizetések

Az ígéretekkel ellentétben megkezdődtek a kifizetések. Sajtóinformációk szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium már utalt is, míg a Miniszterelnökség arról adott tájékoztatást, hogy az államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van.

A vonatkozó jogszabály szerint azok a miniszterek és államtitkárok,

akik legalább három éven át töltötték be tisztségüket, hathavi illetményüknek megfelelő összeget kapnak egy összegben, amelyet a törvény szerint 15 napon belül kell folyósítani, míg rövidebb szolgálati idő esetén háromhavi juttatás jár.

Néhány érintett államtitkár arról számolt be, hogy hiánytalanul megkapták a törvény szerint őket megillető összeget. –