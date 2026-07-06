Váratlan fordulat: Magyarország eladósodása kapott egy csavart, a Tisza-kormány teljesen eltér az eredeti tervektől – túl nagy kockázatot vállalnak?

Nagyon sok minden tisztázatlan a magyar költségvetést illetően a választást és a kormányváltást követően, de formálódnak a körvonalak. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új vezérigazgatója, Tardos Gergely számára nem volt türelmi idő, gyorsan pörögnek az események. Alig két hete nevezték ki, és már közzétett egy összefoglalást az előző kormány idején készült magyar finanszírozási terv teljesüléséről, majd napokra rá, hétfőn devizakötvénykibocsátásba kezdett. Az utóbbi azonban akár ki is szaladhat a terv keretei közül, s ha igen, kérdés: a stratégia változik, vagy az új helyzethez illő egyszeri kiigazításról van szó.

Magyarország eladósodása új irányt vehet – de még rengeteg fontos részlet hiányzik

Annyi bizonyos, a magyar költségvetés a tervezetthez képest óriási átalakuláson megy keresztül. Mindennapi életünket ez százféleképpen érintheti, nem csoda, hogy hatalmas kíváncsiság és híréhség övezi a folyamatot. Kérdés az is, érinti-e az átalakulás Magyarország finanszírozását is, amit az ÁKK vezényel.

A 2+1 hatalmas változás:

Kármán András, az új kormány pénzügyminisztere pótköltségvetést készít elő, amely a hírek szerint előrehaladott állapotban van. A következő hetekben eurómilliárdokat kell visszaszereznie a kormánynak a Brüsszelben visszatartott magyar pénzekből (vagy ha nem, ezek végleg elvesznek az augusztus 31-ei határidőt követően). A +1, amiről nincs még információnk: ha a költségvetés hiányának a mérete is változik, akkor bizonyosan új útra kell lépnie az ÁKK-nak is.

Ami hétfőn a Bloomberg jelentéséből kiderült – két új eurókötvényt bocsát ki Magyarország –, lehet hogy azt jelenti: máris az új úttra léptünk. Miért?

Számoljunk. Ami eddig már történt idén:

Magyarország januárban 3 milliárd euró értékben adott el eurókötvényeket,

márciusban pedig egy meglévő kötvényre rábocsátva további 1,2 milliárd dollárt vett fel (körülbelül további egymilliárd eurót.

Most jön még egy kibocsátás, amiről már tudni, hogy majdnem 10 milliárd euró értékű jegyzés érkezett rá, és Guillaume Tresca, a Generali Asset Management globális feltörekvő piaci stratégája szerint – a Bloomberg idézi – még egy dollárkötvénykibocsátás várható az idén.

A jelentés szerint az eurókötvény-kibocsátás "benchmark" méretű, aligha elégítik ki az összes jelentkezőt, a ténylegesen piacra kerülő összeg 3 milliárd euró körüli lehet.