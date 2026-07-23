Eltolta magától Magyar Pétert az EKB elnöke, szerencsétlen kontextusban jött elő Magyarország
Az euróövezeti jegybank kamatdöntése volt a témája az EKB csütörtöki sajtótájékoztatójának, de egyszer csak Christine Lagarde elnök ölébe pottyant Magyarország eurócsatlakozásának témája. A reakció érdekes, üzenetet hordoz, ha Magyar Péter és külügyminisztere bizonyosan nem is ilyen kontextusban szeretett volna témaként előkerülni Frankfurtban.
Az eset pikantériája, hogy nem az elnök hozta fel és nem is magyar újságíró vetette fel, hanem egy olyan ország hírügynökségi tudósítója, amelynek belépése az euróövezetbe vitatott kérdéseket vert fel és máig hullámokat vet.
Magyarország eurócsatlakozása: só a fagylalthoz
Ez az ország Bulgária, amely idén lett az euróövezet tagja. A kritikák sokeleműek,
- az eurót úgy vezették be, hogy a bolgárok többsége inkább megtartotta volna a levát,
- a feltételek teljesítéséhez a gyanu szerint manipulálták az árakat, hogy teljesítsék az inflációs követelményt,
- és amint csatlakoztak, a költségvetés hiánya azonnal a megkövetelt határ, a GDP 3 százaléka fölé szaladt, ezért ebben a hónapban túlzottdeficit-eljárást indított ellenük Brüsszel.
Ráadásul Bulgária az Európai Unió egyik legmagasabb inflációjával "büszkélkedhet", az éves ráta ugyan júniusban 5,2 százalékra csökkent a májusi 6,3-ról, de messze a 2,8 százalékos euróövezeti átlag és az euróövezethez nem csatlakozott EU-tagok rátája felett van.
Pont erre vonatkozott a tudósító kérdése, majd mindjárt ezután arra kérte az EKB-elnököt, hogy Magyarország eurócsatlakozási ambícióira is reagáljon. Úgy látszott, Christine Lagarde is meghökkent egy pillanatra, majd a következőképp válaszolt.
Igaza van abban, hogy Bulgáriában jelenleg magas az árszínvonal és az infláció. Ez részben összefügghet azzal, hogy bizonyos, egy ideig visszatartott áremelések most megjelentek a piacon. Ez nem teljesen szokatlan jelenség, és a tagállamok között mindig vannak eltérések
– mondta Christine Lagarde. Az elnök nem kapcsolta össze válaszában a kettőt, mindenesetre volt egy közös pont: a felelősséget eltolta magától, illetve az EKB-tól.
"Úgy gondolom, az számít igazán, hogy Bulgária elkötelezett legyen a rendezett államháztartás fenntartása mellett, és gondoskodjon arról, hogy az infláció elfogadhatóbb szintre térjen vissza, különösen a bolgár lakosság érdekében. Az euróövezet egészét kísérjük figyelemmel, de különös figyelmet fordítunk az eltérésekre is, és jelenleg ez egyértelműen ezek közé tartozik"
– folytatta.
Az euróövezetet más alkotta, mint az eurójegybank jelenlegi vezetői, ezért természetesen az utóbbiak nem is lehetnek felelőssé a megörökölt intézmény működési ellentmondásaiért. Amikor az EKB csütörtökön nem emelte újra kamatait azzal a céllal, hogy küzdjön az infláció ellen, ezt a döntést az euróövezet zömére szabta. Az elszállt bolgár inflációt ezzel nem tudta kezelni – ez a kormányra marad.
Magyar eurócsatlakozás: nem az EKB-val kell lerendezni
A magyar belépésre vonatkozó válaszával Christine Lagarde egyszerre hárította el a bolgár csatlakozást övező kritikákat és a felelősséget a magyar manőverezést illetően.
"A bővítés kérdéséről nem igazán nekünk kell döntenünk"
– mondta ki kereken a Magyar Péter és Kármán András számára fontos üzenetet: máshol keressék a kilincset. Azt is megmondta, hogy hol.
Mi véleményt fogalmazunk meg, különösen az inflációval kapcsolatban, de az ügy alapvetően az Európai Tanács és az Európai Bizottság mérlegelési körébe tartozik.
Hozzáfűzte: "Mint tudják, Bulgária végigment ezen a folyamaton, és sikeresen teljesítette azt. Mindig készen állunk újabb tagok fogadására, feltéve, hogy teljesítik a követelményeket és megfelelnek a kritériumoknak, valamint a konvergenciáról szóló következtetés kedvező."
Majd meglátjuk. Mint tudják, ez mindig igénybe vesz némi időt – mosolygott a bolgár újságíró hölgyre az elnök. majd gyorsan hozzátette: "Végső soron azonban az Európai Unió egy kivételével valamennyi tagállamától elvárják, hogy csatlakozzon az euróövezethez."
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