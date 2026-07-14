Deviza
EUR/HUF358,68 -0,07% USD/HUF313,97 -0,44% GBP/HUF420,17 -0,21% CHF/HUF388,05 +0,23% PLN/HUF82,91 +0,07% RON/HUF68,37 -0,32% CZK/HUF14,8 +0,06% EUR/HUF358,68 -0,07% USD/HUF313,97 -0,44% GBP/HUF420,17 -0,21% CHF/HUF388,05 +0,23% PLN/HUF82,91 +0,07% RON/HUF68,37 -0,32% CZK/HUF14,8 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 348,41 +1,52% MTELEKOM2 626 -0,53% MOL4 250 +3,46% OTP45 700 +1,33% RICHTER12 030 +1,09% OPUS368 -0,41% ANY7 050 +0,43% AUTOWALLIS142,5 -1,04% WABERERS4 720 -0,84% BUMIX9 326,6 -0,13% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 068,55 +0,86% BUX143 348,41 +1,52% MTELEKOM2 626 -0,53% MOL4 250 +3,46% OTP45 700 +1,33% RICHTER12 030 +1,09% OPUS368 -0,41% ANY7 050 +0,43% AUTOWALLIS142,5 -1,04% WABERERS4 720 -0,84% BUMIX9 326,6 -0,13% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 068,55 +0,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar vasút
mérföldkő
fejlesztés

Lázár János 30 éve nem látott búcsúajándékot hagyott Magyarországnak, most válik valósággá: augusztusban már tesztelik a magyar vasút új szupervonatait – ezeken a vonalakon fognak járni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új szakaszába lépett a GYSEV Zrt. motorvonat-beszerzése. Harminc év után először érkezik ekkora vasúti fejlesztés Magyarországra, a szerelvények gyártása pedig részben Szolnokon történik majd. Az új InterCity vonatok kényelmi extrákkal is el lesznek látva, ezzel biztosítva a pihentető és zökkenőmentes utazást.
VG
2026.07.14, 20:57

A tervek szerint 2026 végén érkeznek meg Magyarországra azok az új InterCity vonatok, amelyek a hatósági engedélyek megszerzését követően, 2027-től egészen 2028 nyaráig bezárólag fokozatosan állnak majd utasforgalomba – olvasható Stadler csoport közleményében.

Hamarosan új motorvonatok érkeznek Magyarországra
Hamarosan új motorvonatok érkeznek Magyarországra / Fotó: Stadler Global / Facebook (a kép illusztráció)

Jelentős magyar mérföldkő

Magyarországon 30 éve nem történt InterCity-beszerzés, ezért a projekt jelentős mérföldkövet jelent a hazai vasúti közlekedésben. A tizenegy Flirt típusú motorvonat jelentős mértékben hozzájárul majd a GYSEV flottájának modernizálásához.

A kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében történik, ahonnan azok a festés után a lengyelországi Siedlce-be utaznak végszerelésre.

A korszerű motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. A hosszabb utazások kényelmét étkezőzóna szolgálja majd, amelyben étel- és italautomaták is helyet kapnak. A rugalmas belső kialakítás lehetővé teszi a szezonális igényekhez való alkalmazkodást is: nyáron akár 18 kerékpár szállítása is biztosított egy szerelvényen. Az utasok komfortérzetét USB-C töltők, Wi-Fi hálózat, valamint praktikus tablet- és okostelefon-tartók növelik.

A járművek tesztelése 2026 augusztusától három helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon folyik majd.

Az ötrészes, kétáramnemű, 160 km/óra sebességre képes járművek a jövőben a Sopron–Budapest és Szombathely–Budapest vonalakon erősítik majd a GYSEV InterCity szolgáltatását, valamint Ausztriában is közlekednek majd. A tizenegy járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára áll teljes egészében forgalomba.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu