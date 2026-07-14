Lázár János 30 éve nem látott búcsúajándékot hagyott Magyarországnak, most válik valósággá: augusztusban már tesztelik a magyar vasút új szupervonatait – ezeken a vonalakon fognak járni

A tervek szerint 2026 végén érkeznek meg Magyarországra azok az új InterCity vonatok, amelyek a hatósági engedélyek megszerzését követően, 2027-től egészen 2028 nyaráig bezárólag fokozatosan állnak majd utasforgalomba – olvasható Stadler csoport közleményében.

Hamarosan új motorvonatok érkeznek Magyarországra / Fotó: Stadler Global / Facebook (a kép illusztráció)

Jelentős magyar mérföldkő

Magyarországon 30 éve nem történt InterCity-beszerzés, ezért a projekt jelentős mérföldkövet jelent a hazai vasúti közlekedésben. A tizenegy Flirt típusú motorvonat jelentős mértékben hozzájárul majd a GYSEV flottájának modernizálásához.

A kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében történik, ahonnan azok a festés után a lengyelországi Siedlce-be utaznak végszerelésre.

A korszerű motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. A hosszabb utazások kényelmét étkezőzóna szolgálja majd, amelyben étel- és italautomaták is helyet kapnak. A rugalmas belső kialakítás lehetővé teszi a szezonális igényekhez való alkalmazkodást is: nyáron akár 18 kerékpár szállítása is biztosított egy szerelvényen. Az utasok komfortérzetét USB-C töltők, Wi-Fi hálózat, valamint praktikus tablet- és okostelefon-tartók növelik.

A járművek tesztelése 2026 augusztusától három helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon folyik majd.