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Meglepő döntés született a magyarországi üzemanyagárakról: bekövetkezett a fordulat, de csak csütörtökig tarthat ki – most jön még a feketeleves

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Péntektől már visszasírhatják az autósok a védett árakat. A magyarországi üzemanyagárak nagy nyomás alatt állnak, a nemezetközi helyzet ugyanis túlzás nélkül egy pillanat alatt totális fordulatot vett.
Hecker Flórián
2026.07.08, 11:58
Frissítve: 2026.07.08, 12:31

Megjelent a szerdai döntése a nagykereskedőknek a magyarországi üzemanyagárakról – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

magyarországi üzemanyagárak, Mol
Meglepő döntés született a magyarországi üzemanyagárakról: bekövetkezett a fordulat / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Előzetesen attól lehetett tartani, hogy az olajár extrém változása miatt a benzinkutakon jelentős drágulás léphet életbe. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, az éjjel Amerika csapást mért Iránra, ezzel pedig újra kiéleződött a háborús helyzet a Közel-Keleten.

Az Amerikai Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) erői szerdára virradó éjjel nagyszabású katonai csapások sorozatát kezdték meg Irán ellen.

Az Egyesült Államok lépése válasz volt Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó három kereskedelmi hajó elleni támadására. A Központi Parancsnokság Facebook-bejegyzésben közzétett közleménye szerint Irán bizonyított agresszív fellépése indokolatlan és veszélyes volt, és egyértelműen megsértette a tűzszünetet.

Az iráni Forradalmi Gárda pedig azt közölte, hogy szerda kora reggel amerikai katonai létesítményeket vettek célba Bahreinben és Kuvaitban. A Reuters értesülései szerint az eleve törékeny tűzszüneti megállapodás újabb súlyos megsértéseként az Iszlám Forradalmi Gárda összehangolt rakéta- és dróntámadást hajtott végre az Egyesült Államok kulcsfontosságú katonai létesítményei ellen, köztük

  • a bahreini Bandar Salman térségében,
  • az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának körzetében,
  • valamint a kuvaiti Ali Al Salem légibázison.
  • Emellett állításuk szerint lelőttek egy amerikai MQ–9 típusú drónt, amely megpróbálta megzavarni a műveletet.

Légiriadó-szirénák szólaltak meg Bahreinben és Kuvaitban, a kuvaiti hadsereg pedig közölte, hogy légvédelmi rendszerei ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárítanak el. Az amerikai hadsereg egyelőre nem kommentálta az iráni támadásokat.

Csakhogy Trump megszólalt és a világpiacok számára lehangoló üzenetet fogalmazott meg.

Az amerikai elnök szerint véget ért a tűzszünet Iránnal, a perzsa állam vezetőit pedig hazugnak nevezte, akikkel nem kíván többé foglalkozni.

Ezek fényében nem csoda, hogy az olajár azonnal kilőtt. a Brent nyersolaj ára csaknem 79 dollárra, a WTI-é pedig 74,35 dollárra emelkedett, mindkét referenciaolaj kéthetes csúcsra kapaszkodott.

Meglepő döntés született a magyarországi üzemanyagárakról

Itt tartott a történet, amikor az üzemanyagár-figyelő blogon megjelent a nagykereskedők friss döntése az üzemanyagárakról. A benzin és a gázolaj eddig a héten masszív drágulást mutatott: a nagykereskedelmi árak 10 forint körül emelkedtek.

A hétfői és keddi bejelentés után viszont ezúttal fordulat történt, elmaradt az újabb drágítás, igaz, csökkenést se következett be: a nagykereskedelmi üzemanyagárak csütörtökön változatlanok maradnak.

Ennek pedig azért van jelentősége, mert így jóeséllyel a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak se emelnek.

Csütörtöktől nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára. A hét első felének árváltozásait követően ezúttal nem érkezik újabb módosítás, így a kutak beszerzési ára változatlan marad – olvasható a közleményben.

Az átlagárak a következők szerint alakulnak jelenleg:

  • 95-ös benzin – 587 Ft/liter,
  • gázolaj – 608 Ft/liter.

Nagy kérdés azonban, mi jön péntektől. Amennyiben az olajárak nem korrigálnak,

holnap már komolyabb áremelést is bejelenthetnek Magyarországon, ami tehát a hét utolsó napján léphet életbe.

Könnyen lehet tehát, hogy a feketeleves még csak most jön a járműtulajdonosoknak.

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