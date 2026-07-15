Vitézy Dávidtól hatalmas feladatot kapott a MÁV: azonnal fel kell állítani rá a szupercsapatot Hegyi Zsoltnak
Hosszú évek után a kormány újból megbízik a MÁV-ban, és rábízza a saját fejlesztéseit – ezt Vitézy Dávid beruházás és közlekedési miniszter még a múlt heti Vasutasnapon jelentette ki. Mint felidézte, az akkori kormány több mint 20 éve úgy értékelte, hogy annyira fontos a vasútfejlesztés, hogy nem bízható a MÁV-ra. Most, 2026-ban azonban megérett az idő arra, hogy a MÁV-nak képessé kell válnia erre a feladatra. Számos más európai vasúti infrastruktúra-beruházás az állami vasúttársaság pályaműködtető társaságán belül zajlik. A MÁV-nak akár egy 2000 milliárd forint uniós forrású beruházáscsomagot is profin menedzseljen. A MÁV régi-új feladattal való felruházása a miniszer magyarázata szerint része a kormány azon gondolkodásának, hogy a vasutat sem négyéves, vagy uniós ciklusokban kell megújítani, hanem hosszú távra.
A Világgazdaság megkérdezte a MÁV Zrt. vezérigazgatóját, hogyan készül fel a társaság egy olyan, hatalmas feladatra, amilyet az elmúlt években nem végzett. „Ezzel a döntéssel a MÁV egy komoly lehetőséget, de komoly feladatot is kapott" – válaszolt Hegyi Zsolt. Feidézte, hogy az az intézményrendszer megszűnt, amely a hazai vasútfejlesztéseket végezte, különösen az európai uniós forrásból megvalósítottakat. A feladat évtizedeken keresztül a NIF Zrt-é volt, amely azonban néhány éve beolvadt a vasutat felügyelő minisztériumba. Ilyen forrásból tavaly nem is voltak különösebb vasútfejlesztések Magyarországon az uniós források befagyasztása miatt.
Most azonban, hogy ezek a források újra megérkeznek Magyarországra, létre kell hozni az említett szervezetet, amely képes az új feladatot menedzselni. A vezérigazgató is hangsúlyozta, hogy hamarosan többezer milliárd forintnyi beruházást kell megvalósítani. Ez nagyon komoly mérnöki, jogi és közgazdasági munka lesz. A MÁV-hoz kerülő feladatok közé tartozik majd
- a közbeszerzések kiírása,
- az építések menedzselése,
- ehhez működőképes szervezeti háttérre lesz szükség.
Vezérigazgató-helyettes irányítja majd az új MÁV-szervezetet
Hegyi Zsolt elmondta, hogy az új szervezet a MÁV Pályaműködtető Zrt-n belül jön létre. A terület irányítása vezérigazgató-helyettesi szinten történik majd. Természetesen meg kell növelni a pályaműködtető társaságnál dolgozók létszámát, érkeznek majd a minisztériumból is kollégák. Még nem látható pontosan, hogy összesen hány főre lesz szükség, de nagyjából egy hónap múlva meglesz a végleges adat. „Szeptember elejére szeretnénk felállítani a csapatot, amelynek az lesz a feladata, hogy teljes körűen és folyamatosan tudja majd menedzselni a vasútfejlesztéseket, beleértve tehát a jogi, a mérnöki és a projektek lebonyolítását jelentő munkákat is" – jelentette ki.
Bőven lesz helye az uniós forrásnak
A MÁV előtt álló új, hatalmas feladat előzménye, hogy Magyarország ismét számottevő uniós forráshoz fér hozzá, amelyből bőven jut a vasútnak is. Erről Vitézy Dávid az említett Vasutasnapon úgy fogalmazott, hogy az összeg 2000 milliárd forinthoz közelebb lesz, mint 1500-hoz. Azonban – mint figyelmeztetett –, akkor érdemes ennyi pénzt elkölteni a vasúti járműpark- és infrastruktúra fejlesztésére, ha ezzel egyidejűleg a MÁV csoport minden szempontból megújul. Teljesen XXI. századi működésű, kultúrájú és reflexekkel bíró társaságcsoportként érkeztünk meg a század derekára.
A pénzből körülbelül 700 milliárd forint megy a HÉV- és az IC-flotta cseréjére.
- Az összes IC persze nem cserélhető le, most a pécsi, a szegedi IC, továbbá a debreceni és a miskolci kör-IC-re és néhány további IC-re kerül sor.
- A HÉV-ekből a szentendrei, a csepeli és a ráckevei teljes flottáját váltják fel új járművek. (A miniszter tehát a gödöllői vonalat nem említette.)
A források felhasználának azért kell szervezeti megújulással együtt járnia, hogy a MÁV Személyszállító Zrt. és általában a hazai személyszállító közszolgáltatók később versenyhelyzetben is megállják a helyüket. A mostani szervezeti formára legkésőbb 2033-ig van mód az uniós jog szerint. Ezen átalakulás egyik eleme (erről már korábban is beszélt a miniszter) a hamarosan létrehozandó országos közlekedésszervező. Ez a társaság köti majd meg a közszolgáltatási szerződéseket, ami a jövőben sokkal nagyobb feladat lesz, diverzifikáltabb rendszerben, több tenderrel. Megalakul továbbá az országos gördülőállomány-kezelő, amely lényegében egy állami vonatlízingcég. Az EU ugyanis úgy engedte hazahozni az említett forrásokat, ha nem a MÁV a vevő, ha nincs piactorzítás. A lízingcég által kezelt járművekhez egyenlő módon férhetnek hozzá a vasúttársaságok. Most ezeket az eszközök a MÁV tulajdonában vannak, de megeshet, hogy például a szentendrei HÉV üzemetetésére 2043-ben kiírandó tendert nem a MÁV Személyszállítási Zrt., nyeri meg.
Indul a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv
„Jelentős uniós forrásokhoz fér majd hozzá Magyarország állomások és vasúti pályák fejlesztésére. Nagy volumenű fejlesztések indulnak. Számos nagyberuházást, amelyet egyes korábbi miniszterek lehet, hogy leállítottak, szeretnénk újraindítani a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében. Ennek érdekében átalakítjuk azt a működésképtelen struktúrát, amelynek az a feladata, hogy semmi ne épüljön meg, és nem is épül" – mondta még a Vasutasnapon a miniszter. Vitézy Dávid ma, azon a mai ünnepségen, amelyet a hazai vasúti 180 évvel ezelőtti indulása alkalmából rendeztek a Nyugati Pályaudvaron, bejelentette: ma is nagy horderejű vasúti kérdéseket tárgyal a kormány.