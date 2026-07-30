Rendkívüli intézkedést vezetett be a MÁV: rengeteg utast érint a döntés – több száz helyszínen készülnek erre

Ingyenes vízosztást indít a vasút- és autóbusz-állomásokon a MÁV-csoport az augusztus 4-én, kedden éjfélig tartó harmadfokú hőségriasztás miatt – közölte a társaság.

A MÁV-csoport közlése szerint országszerte több mint 320 működőképes, ivóvíz-minőségű kút található az állomásokon / Fotó: Havran Zoltán

Palackozott vizet naponta 10 és 17 óra között osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint több forgalmas autóbusz-állomáson.

Budapesten az alábbi vasúti és HÉV-állomásokon juthatnak ingyenes vízhez az utasok a hőségben:

Déli pályaudvar;

Keleti pályaudvar;

Nyugati pályaudvar;

Boráros téri HÉV-állomás.

Vidéken Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben, Kecskeméten, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon osztanak vizet.

A buszállomásokon is készülnek a hőségre

A Volán utasai Budapesten a kelenföldi és a Népliget autóbusz-állomáson kaphatnak térítésmentesen ásványvizet. Vidéken Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg központi buszállomásán lesz vízosztás, ugyancsak 10 és 17 óra között.

A MÁV-csoport közlése szerint országszerte több mint 320 működőképes, ivóvíz-minőségű kút található az állomásokon, emellett az utasmosdókban is lehet vizet venni. A nem fogyasztható vizet adó kutakat „Nem ivóvíz” felirat jelöli. A társaság tájékoztatása szerint az ivókutak vízminőségét a rendszeres ellenőrzéseken túl idén nyáron külön is bevizsgálták.

Párakapukat is üzembe helyezett a MÁV

Budapesten a Déli és a Nyugati pályaudvaron, vidéken pedig húsz vasútállomáson működnek párakapuk. Egyebek mellett Balatonbogláron, Balatonlellén, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Siófokon és Szegeden is használhatják ezeket az utasok.

Párakapukat több buszállomáson is üzemeltetnek, köztük a Népligetben, Kelenföldön, valamint Békéscsabán, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Székesfehérváron.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy ennek ellenére se induljanak el elegendő folyadék és újratölthető

kulacs

vagy palack

nélkül. A hőségre érzékenyeknek érdemes inkább a kora reggeli vagy esti időszakban utazniuk, az esetleges időjárási fennakadásokról pedig indulás előtt a MÁVINFORM felületein tájékozódniuk.