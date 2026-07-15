Pihenőidő: a Kúria döntött, mégsem tiszta a kép a MÁV ügyében

A MÁV Személyszállítási Zrt. ahogyan eddig is, a jövőben is a jogszabályoknak megfelelően teljesít minden, rá vonatkozó fizetési kötelezettséget, valamint a jövőben is a hatályos jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatja munkavállalóit – jelenti ki az állami vasúttársaság a Mozdonyvezetők Szakszervezetének (Mosz) mai közleményére reagálva. A vihar a pihenőidők kiadása körül forog.

A MÁV állítja. szabályosan adki ki a pihenőidőt/Fotó: Lehoczky Péter

A MÁV nem tekinti az Alkotmánybíróság vizsgálódását érdeminek

Az történt ugyanis, hogy a Kúria visszamenőlegesen minősíti jogellenesnek a MÁV hét évtizedes foglalkoztatási gyakorlatotát a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel szemben az elmúlt hat évben indított napi illetve heti pihenőidőket érintő peres eljárásokban. Ezzel felülírja az említett pihenőidők

kiadásának,

beosztásának tételes jogszabályi rendelkezéseit,

legyen szó akár az általános munkarendben,

akár az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalókról.

Ezzel nemzetgazdasági szinten helyrehozhatatlan és súlyos károkat okozhat minden hazai foglalkoztatónak. Közleményében a MÁV leszögezte: határozott álláspontunk, hogy a hazai foglalkoztatóktól nem várható el, hogy a nemzeti jogszabályaink által előírt hazai szabályokkal ellentétes foglalkoztatási gyakorlatot alakítsanak ki.

Az Alkotmánybíróság azonban az alkotmányjogi panaszt nem vizsgálta érdemben, így sem teljesen egységes bírói álláspontról, sem érdemi alkotmánybírósági döntésről nem beszélhetünk. Az Alkotmánybíróság – egyelőre – nem orvosolta azt, hogy a Kúria szembehelyezkedett a tételes jogszabályi rendelkezésekkel, és az egyértelműen kinyilvánított jogalkotói akarattal is.

A Mosz szerint lezárult a történet

A hivatkozott – július 12-én közzétett Mosz-közlemény szerint „valamennyi bírói fórum a Mozdonyvezetők Szakszervezetének adott igazat a napi pihenőidő kiadásával kapcsolatos ügyekben." Mint olvasható , az ország valamennyi törvényszéke, ítélőtáblája, a Kúria és az Európai Unió Bírósága után végül július 7-én az Alkotmánybíróság sem találta megalapozottnak a MÁV jogi álláspontját.

Ezek szerint minden egyes munkavégzés után ki kell adni a lakóhelyen töltött 12 óra hosszúságú napi pihenőidőt, és minden egyéb csak ezután kezdődhet meg.

Az immár teljesen egységes bírói álláspont szerint például a szombaton 0 órától hétfőn reggel 6 óráig tartó hétvégi pihenőidő előtti utolsó munkavégzésből már péntek délben haza kell érni, hogy a dolgozó az otthonában eltölthesse a heti pihenőidő megkezdése előtt a 12 órányi napi pihenőidejét. Ezáltal a heti pihenőidő valóban azt szolgálhatja, amire való: eltávolodni a munkakörnyezettől hetente 48 órára anélkül, hogy ennek egy részét az előző munkavégzés fáradalmainak kipihenésére kellene fordítani.