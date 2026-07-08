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MÁV

Vitézy Dávid előrukkolt a digitális távcsővel a vonatokhoz, mostantól mindenki mindegyiket követheti a telefonján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A MÁVPlusz applikáció új verziójának megjelenését jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A miniszter szerint a MÁVPlusz új változatában megvalósult a vonatok helyzetének valós idejű nyomon követése, régiós nézetben pedig a helyközi autóbuszok is és azok esetleges késése is látható.
VG
2026.07.08, 14:50

Az utastájékoztatás fejlesztésének újabb lépéseként értékelte közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Vitézy Dávid a MÁVPlusz alkalmazásban mostantól elérhető új fejlesztéseket. A miniszter közlése szerint ezek révén az alkalmazáson belül elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, illetve már a helyközi autóbuszok követésére is képes a rendszer.

MÁVPlusz, 2026.07.08.
A MÁVPlusz alkalmazásban térképes nézetben lehet a vonatok helyzetét valós időben nyomon követni
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A valós idejű utastájékoztatás eszköze a MÁVPlusz

„Mától elérhető a MÁVPlusz applikáció új verziója, amely jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a Vonatinfo adatai: a Menetrend fülre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a HÉV-ek és a TramTrain-járatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt” – írja bejegyzésében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy szerint a rendszer többet tud, mint a korábban az utasok által is megismerhetett új rendszer. 

A funkciók részletezése kapcsán a minidszer megemlítei, hogy az alkalmazásban 

  • több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, valamint
  • egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását.
    A miniszter bejegyzésében kitért arra is, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most mindenki által elérhetővé vált a Vonatinfó a MÁVPlusz applikáció.

A következő időszakban a funkciók bővülésére lehet számítani: megjelennek majd a járműtípusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek az alkalmazásban.

Vitézy szerint a modern közlekedési rendszer alapjaihoz tartozik az, hogy a problémákról az utasok pontos információkat kapjanak, a döntéshozók pedig a valós helyzet alapján javítsák ki a hibákat.

Emlékezetes: korábban a MÁVPlusz applikációjában kedvezménnyel lehetett vasúti jegyeket vásárolni, ezzel kívánták az utasokat az alkalmazás használatára ösztönözni.

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