Ruff Bálint döntött: beszántja az MCC-t − „8000 diákot elküldeni, több száz tanárt elbocsátani, értelmetlen pusztítás és bosszú”

Az alapító a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt 2026. július 31. napjával megszünteti − olvasható az 1/2026.07.02. számú alapítói határozatban.

Ruff Bálint döntött: beszántja az MCC-t / Fotó: AFP

Az intézmény megszüntetéséről szóló döntésre Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának korábbi elnöke hívta fel a figyelmet egy közösségimédia-bejegyzésben.

Mi lesz az MCC sorsa?

A döntéssel 30 helyszín kerül bezárásra, 8000 diák sorsa válik bizonytalanná, valamint több száz tanár munkahelye is megszűnik. Ezenkívül számolni kell azzal is, hogy kutatások állnak le, ösztöndíjak kerülnek visszavonásra, kollégiumi helyek szűnnek meg, illetve hazai és határon túli táborok lesznek lemondva − foglalta össze Orbán Balázs a következményeket, majd hozzátette:

mi értelme van ennek?

A politikus arra is rámutat, hogy egy tehetséggondozással foglalkozó intézmény szűnik meg a miniszter döntése nyomán.

Korábban úgy tűnt talán van megoldás

Már néhány héttel korábban is sejthető volt, hogy változás történik majd az MCC működésében, amikor Orbán Balázs a kuratórium elnöke lemondott tisztségéről döntését pedig azzal indokolta, hogy így tud segíteni:

Úgy tudok segíteni, ha lemondok a kuratóriumi elnöki tisztségemről

− írta a politikus, valamint hozzátette, hogy nem ért egyet az alapítványokat érintő kormányzati döntéssekkel, mivel azok nem kizárólag az MCC jövőjét befolyásolják.

Ezt követően Orbán Balázs arra is rámutatott, hogy az elmúlt években a rendszerváltozás óta nem látott eredményeket sikerült elérni a tehetséggondozás területén,

az MCC pedig egy magánalapítványból nemzetközileg is ismert, meghatározó magyar nemzeti intézménnyé fejlődött.

Az MCC kuratóriumának korábbi elnöke azonban már ekkor is aggodalommal figyelte az eseményeket:

A módosításokkal nem értek egyet, azokat a parlamentben is elleneztem és ellenezni is fogom – ugyanis valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot

− fogalmazott Orbán Balázs, de hozzátette, hogy a tárgyalások során ennek ellenére sikerült fontos garanciákat elérni. Úgy fogalmazott, hogy az MCC nem szüntethető meg és nem államosítható, tehát hamarosan egy olyan megállapodásnak kell születnie, amely figyelembe veszi a diákok, tanárok és a tehetséggondozásban résztvevő munkavállalók érdekeit, miközben biztosítja az intézmény hosszú távú fennmaradását.