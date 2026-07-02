Szomorú bejelentést tett az MCC: eredménytelen lett a budai épület kivitelezésére kiírt tender – aligha fog valaha felépülni
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának döntése alapján az MCC ingatlanfejlesztési társasága eredménytelennek nyilvánította a budapesti, központi épületre kiírt közbeszerzési eljárást. Ennek eredményeként a tehetséggondozó intézmény nem építi meg a Somlói útra tervezett székházat – számolt be az Infostart.
Az MCC a korábban meghatározott fedezet összegét változatlanul fenntartja
Azt írták, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló, 2021. évi IX. törvény módosítási tervezetében foglalt 25/D. § (1) bekezdésére tekintettel az MCC kuratóriuma úgy döntött, hogy a korábban meghatározott fedezet összegét változatlanul fenntartja, és a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához szükséges többletfedezetet nem biztosítja.
„A kuratórium valamennyi, az új budapesti központtal összefüggő körülményt megvizsgált, és az alapítvány vagyonával történő felelős gazdálkodás, valamint a kialakult helyzet jegyében hozta meg ezt a döntést”
– fűzték hozzá.
Az MCC Alapítvány kuratóriuma országos, nyílt építészeti tervpályázatot követően döntött az alapítvány új tehetséggondozási központjának engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséről.
„A megalapozott előkészítő folyamatot követően a generálkivitelezésre irányuló, uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett, legkedvezőbb végleges ajánlat meghaladta a kuratórium által jóváhagyott fedezetet. A kuratórium a felelős gazdálkodás jegyében további fedezet biztosításához nem járult hozzá, aminek eredményeképpen a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány százszázalékos tulajdonában álló projekttársaság – a bíráló bizottság döntésével egyetértve – az eljárást eredménytelenné nyilvánította”
– írták.
Felidézték, hogy vidéki tehetséggondozó központjai létrehozásával az MCC elsődleges célja, hogy „magas színvonalú, ingyenes képzést biztosítson fiatal tehetségeknek”. Az alapítvány emellett az ingatlanfejlesztéseivel építészeti értékeket is ment országszerte és a határon túl. Tehetséggondozó centrumait olyan épületekben hozza létre, amelyek az adott település számára kiemelt, történelmi értéket képviselnek, jellemzően rossz állapotban vannak, elhanyagolt vagy használaton kívüli épületek, amelyekkel a korábbi tulajdonosai nem tudtak vagy nem akartak foglalkozni. A már megvalósult beruházások következtében az ingatlanok visszanyerték, illetve visszanyerik az adott városi közösség életében korábban betöltött központi szerepüket.
Azt is hozzátették, hogy az MCC eddig nyolc városban:
- Szegeden,
- Nagyváradon,
- Szombathelyen,
- Székesfehérváron,
- Békéscsabán,
- Szekszárdon,
- Veszprémben
- és Nyíregyházán
újította meg azt az épületet, ahol a képzési központja üzemel, ezeket kulturális, közösségi programjai révén megnyitotta a város lakossága számára. További négy helyszínen – Miskolcon, Pécsen, Révfülöpön és Győrben – az értékmentő munka az ütemezésnek megfelelően kivitelezési szakaszban van, Zalaegerszegen a kivitelezésre kiírt közbeszerzés van folyamatban, a debreceni beruházás pedig a tervezési szakasznál tart.