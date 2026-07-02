Tiszta vizet öntött a pohárba a MediaMarkt: kiderült, veszélyben vannak-e a magyar munkahelyek a kínai tulajdonos bejelentése után

A napokban nagy visszhangot váltott ki, hogy a kínai JD.com alapítója és elnöke, Richard Qiangdong Liu – a vállalat a MediaMarkt anyavállalatának egyik tulajdonosa – a logisztikai ágazat gyökeres átalakulását vetítette előre, hozzátéve, hogy a vállalat mintegy 700 ezer futárának munkáját idővel robotok vehetik át. Megkerestük MediaMarkt Magyarországot, hogy a nemzetközi stratégiai irány érintheti-e a hazai működést, a házhozszállítási szolgáltatásokat vagy akár a foglalkoztatást.

A MediaMarkt elárulta, veszélyben vannak-e a munkavállalóik / Fotó: Kallus György

A magyar piac igényei döntik el a fejlesztéseket

A MediaMarkt Magyarország válaszában hangsúlyozta, hogy működése elsősorban a hazai piacra épül, ezért kereskedelmi, operatív és logisztikai döntéseit is a magyar vásárlói igényekhez igazítja. A vállalat szerint

az innováció

és a hatékonyság

továbbra is kiemelt szempont, ugyanakkor ezek célja az, hogy a vásárlók számára gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb szolgáltatásokat nyújtsanak. A társaság szerint a fejlesztések középpontjában továbbra is a magyar vásárlók állnak.

Tovább fejlesztik a házhozszállítást

A MediaMarkt közölte, hogy magyarországi házhozszállítási szolgáltatásait szerződött partnerekkel biztosítja, akikkel folyamatosan fejlesztik a logisztikai rendszereket.

Ennek részeként az elmúlt időszakban növelték kiszállítási kapacitásaikat, valamint bevezették az egynapos házhozszállítási szolgáltatást.

„A hazai házhozszállítási szolgáltatásainkat szerződött partnereink segítségével biztosítjuk és velük közösen folyamatosan fejlesztünk, hogy vásárlóink még gyorsabban és kényelmesebben juthassanak hozzá a megrendelt termékekhez.” – jelezte a cég.

A foglalkoztatás is kiemelt szempont marad a magyar MediaMarkt-nál

A vállalat arra is kitért, hogy a fejlesztések hosszú távon stabil működést és új lehetőségeket teremtenek, miközben munkatársaik továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a vállalat működésében. Felhívták a figyelmet, hogy

a stabil foglalkoztatás és a munkahelyek biztonsága kiemelt szempont fejlesztési döntéseik során.

Hozzátették: hosszú távú céljuk, hogy vezető omnichannel szolgáltatóként tovább erősítse piaci pozícióját, ötvözve az online és az offline értékesítési csatornák előnyeit.