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Paks
MVM Paksi Atomerőmű Zrt
atomerőmű

Megkezdik a Paksi Atomerőmű leállítását

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A Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál -118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, szakembereink 2026. július 29-én, 15 órától megkezdik a 3. blokk leállítását - közölte a vállalat.
Lengyel Gabriella
2026.07.29, 15:45
Frissítve: 2026.07.29, 15:50

Az atomerőmű honlapján jelent meg a közlemény a 3. blokk leállításáról. Azt írja a vállalat, a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Kiemelték: cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.

paks duna
                                                                           A Paksi Atomerőmű 3. blokkját leállítják. /Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Háttércikkünk hamarosan részletezi a várható következményeket. 

 

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