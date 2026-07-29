Megkezdik a Paksi Atomerőmű leállítását

Az atomerőmű honlapján jelent meg a közlemény a 3. blokk leállításáról. Azt írja a vállalat, a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Kiemelték: cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.

A Paksi Atomerőmű 3. blokkját leállítják. /Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Háttércikkünk hamarosan részletezi a várható következményeket.